Im Rollstuhl: Die letzten Fotos von Eric Dane vor seinem Tod

Es sind bewegende Aufnahmen, die nun kurz nach seinem Tod auftauchen: Eric Dane (†53) wurde Anfang November am Flughafen LAX in Los Angeles in einem Elektrorollstuhl fotografiert. Der Grey's Anatomy-Star trug an diesem Tag ein schlichtes weißes Shirt unter einem schwarzen Hemd, dazu graue Jogginghosen und passende Adidas-Sneaker, einen schwarzen Schal locker um den Hals gelegt. Auf den von Page Six veröffentlichten Bildern wirkt der Euphoria-Darsteller ruhig und in sich gekehrt. Es sollten einige der letzten öffentlichen Fotos von Eric sein, bevor heute die traurige Nachricht von seinem Tod mit nur 53 Jahren bekannt wurde.

Schon Wochen zuvor hatte der Schauspieler sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Lediglich ein seltenes Familienessen mit seiner entfremdeten Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und der gemeinsamen Tochter Georgia in einem Restaurant war laut OK! Magazine Ende Oktober 2025 dokumentiert worden. Der Serienstar, der durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan alias "McSteamy" in "Grey's Anatomy" weltweit berühmt wurde, hatte im April 2025 öffentlich gemacht, dass er an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS leidet. Zehn Monate nach dieser Bekanntmachung starb Eric in Los Angeles an den Folgen der Erkrankung. Seine Familie bestätigte den Verlust in einem emotionalen Statement und bat darum, die Privatsphäre der Hinterbliebenen zu respektieren.

In der Erklärung der Angehörigen, die People zitiert, wird deutlich, wie sehr Eric seine Liebsten und auch seine Fans geschätzt hat. Seine Frau und seine beiden Töchter Billie und Georgia werden darin als Mittelpunkt seines Lebens beschrieben, um die er bis zuletzt einen engen Kreis aus vertrauten Freunden versammelt haben soll. Während seiner Behandlung setzte sich Eric öffentlich für mehr Bewusstsein und Forschung rund um ALS ein und nutzte seine Bekanntheit, um auf das Schicksal anderer Betroffener aufmerksam zu machen. Für viele bleibt er deshalb nicht nur als "McSteamy" im Gedächtnis, sondern auch als jemand, der in seinen letzten Monaten für Leidensgenossen kämpfte.

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane mit ihren Töchtern Billie und Georgia im September 2013

Getty Images Eric Dane bei einer Fashionshow in Denver im November 2022