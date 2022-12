Gewusst? So besonders ist Herzogin Meghans Verlobungsring!

So einen Ring gibt es kein zweites Mal! Seit 2018 sind Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) nun schon miteinander verheiratet. Mittlerweile leben sie in den USA und sind glückliche Eltern zweier Kinder: Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1). Der Ring, mit dem der Royal 2017 um die Hand seiner Liebsten angehalten hatte, ist ein ganz spezielles Einzelstück. So besonders ist Meghans Verlobungsring!

Prinz Harry hat seine Meghan mit seinem Verlobungsring ganz schön von den Socken gehauen. Denn das Schmuckstück hat der Herzog von Sussex nämlich höchstpersönlich designt! Hilfe hat er dabei von dem Stammjuwelier seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) bekommen. Der Ring ist aus drei Steinen gefertigt. Wie People berichtet, stamme der große mittlere Diamant aus Botswana. Dort hat das Paar zu Beginn seiner Beziehung einige Zeit verbracht. Die beiden äußeren Steine stammen dagegen aus Prinzessin Dianas (✝36) persönlicher Juwelensammlung.

Wenn es anders gekommen wäre, hätte an Meghans Finger jedoch auch Dianas Verlobungsring stecken können. Der hatte nach dem Tod seiner Mutter nämlich Harry gehört, bis er ihn seinem Bruder Prinz William geschenkt hat, als der sich mit Kate (40) verloben wollte. "Die einzige Sache, die er noch von seiner Mutter besaß, hat er seinem Bruder gegeben. Das ist selbstlos und nett, genauso wie Diana war", berichtet der ehemalige Butler von Prinzessin Diana in "The Diana Story".

