Unerwarteter Support: Brooklyn Beckham teilt Meghans Beitrag

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat Herzogin Meghan (44) überraschend seine Unterstützung gezeigt, indem er ihren neuesten Instagram-Post öffentlich teilte. Der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) nutzte die relativ neue Repost-Funktion von Instagram, um Meghans Valentinstags-Foto von Prinz Harry (41) mit der gemeinsamen Tochter Prinzessin Lilibet (4) zu verbreiten. Auf dem stimmungsvollen Bild, das bei Sonnenuntergang aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie Harry seine vierjährige Tochter liebevoll im Arm hält, während sie einen großen Strauß roter Luftballons in den Händen hält und ein rosa Kleid mit Strumpfhose trägt. "Diese beiden + Archie = meine Valentines für immer", schrieb Meghan zu dem Beitrag.

Der Post war eine Stunde lang auf Brooklyns Feed zu sehen, bevor er ihn wieder entfernte. Ob es sich um ein versehentliches Reposting handelte, ist unklar, doch eine Quelle verriet gegenüber Hello!, dass die beiden Paare in der Vergangenheit gerne Zeit miteinander verbracht haben. Erst Anfang 2025 empfingen Harry und Meghan Brooklyn und seine Ehefrau Nicola (31) bei einem Gruppenessen in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien. Sowohl Meghan als auch Nicola sind Schauspielerinnen, die in berühmte Familien eingeheiratet haben, und beide Paare verbindet offenbar ein ähnlicher Lebensstil an der Westküste der USA.

Die Verbindung zwischen den beiden Paaren könnte auch durch gemeinsame Erfahrungen gestärkt worden sein: Harry und Brooklyn haben beide die Entscheidung getroffen, sich von ihren Eltern zu distanzieren. Im Januar warf Brooklyn seinen Eltern in einem ausführlichen Social-Media-Post vor, sein Leben kontrolliert und versucht zu haben, seine Beziehung zu Nicola zu "ruinieren". Er erklärte, dass er "keine Versöhnung" wolle und stattdessen "Frieden, Privatsphäre und Glück" suche. Auch Harry hatte im Mai 2025 gegenüber der BBC erklärt, dass sein Vater König Charles (77) "nicht mit ihm spreche" und er sich eine Versöhnung mit seiner Familie wünsche. Die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen den Generationen scheinen beide Männer in einer ähnlichen Situation zu vereinen.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation