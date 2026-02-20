Andrews Verhaftung: Prinzessin Eugenie und Beatrice leiden

Für Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) überschlagen sich die Ereignisse: Ihr Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde am Donnerstagmorgen wegen des Verdachts des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt festgenommen, am Abend jedoch wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen und hält sich seitdem abgeschirmt in Wood Farm in Sandringham auf. Ihre Mutter Sarah Ferguson (66) ist derweil abgetaucht. Eine der Familie nahestehende Quelle sagte dem Telegraph: "Das ist katastrophal für Fergie und die Mädchen."

Ein Palastmitarbeiter erklärte zudem gegenüber Bild: "Beatrice und Eugenie leiden sehr." Die beiden Schwestern sollen nach der Festnahme ihres Vaters völlig aufgelöst gewesen sein und versuchen nun, im engsten Kreis Halt zu finden. Aus dem Umfeld heißt es weiter, eine der Schwestern halte sich bei Fergie auf. Zuletzt berichteten britische Medien, die Herzogin denke über einen Umzug in den Nahen Osten nach; auch Eugenie war beruflich in Doha unterwegs. Ob Mutter und Tochter sich derzeit dort aufhalten, ist nicht bekannt.

Zuvor hatte Andrew für weltweite Schlagzeilen gesorgt, als er am Donnerstagmorgen verhaftet wurde. Britische Medien wie The Sun veröffentlichten nach seiner Freilassung am selben Abend erste Fotos, auf denen der ehemalige Royal sichtbar angespannt wirkt. Mit weit aufgerissenen Augen versuchte Andrew auf der Rücksitzbank eines Autos, sich vor den Kameras zu verstecken, während er von einem Fahrer und einem weiteren Mann begleitet wurde. Die Festnahme erfolgte ausgerechnet an seinem Geburtstag und stand im Zusammenhang mit dem Verdacht, dass er während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Handelsdokumente an Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben haben soll.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

Imago Prince Andrew trifft zur Requiem-Messe für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral ein