Kylie Jenner und Timothée: Pizza-Date voller Zärtlichkeiten

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) haben sich am Dienstag in Los Angeles ein romantisches Pizza-Date gegönnt und dabei ganz offen ihre Zuneigung gezeigt. Die beiden Stars ließen sich in der Pizzeria Flour Pizza im noblen Stadtteil Brentwood nieder, wo sie die Tür wegen des ungewöhnlichen Winterregens hinter sich schlossen. Die Pizzeria sperrte das Lokal für andere Gäste ab, sodass das Paar den Abend völlig ungestört verbringen konnte. Am Tresen einer ungezwungenen Pizzeria im rot-weißen italienischen Stil genossen Kylie und Timothée eine Pepperoni-Pizza und Softdrinks – und tauschten dabei immer wieder leidenschaftliche Küsse aus, wie Daily Mail berichtet. Paparazzi gelang es, durch die Scheiben ziemlich intime Aufnahmen von dem verliebten Paar zu schießen.

Für das Paar, das normalerweise eher zurückhaltend in der Öffentlichkeit agiert, war dies ein ungewöhnlicher Auftritt. Kylie zeigte sich in einem beigen Regenmantel ihrer eigenen Marke Khy, darunter trug sie ein weißes Tanktop und eine dunkle Hose. Ihr Partner trug einen schwarzen Hoodie mit Hose und präsentierte sich mit kurzem Haar sowie einem dezenten Schnurrbart. Beim Verlassen des Restaurants hatte Kylie eine Cola-Dose in der Hand und trug eine kleine Flasche scharfer Soße, während Timothée eine Pizzaschachtel zum Mitnehmen hielt. Es war das erste Mal seit Wochen, dass die beiden zusammen gesichtet wurden. Der Schauspieler war zuvor mit der Promotion seines neuen Films "Marty Supreme" in Paris beschäftigt, während Kylie zu Hause in Hidden Hills bei ihren beiden Kindern Stormi und Aire war.

Kylie und Timothée sind mittlerweile seit über drei Jahren ein Paar und sollen laut einem Bericht der Daily Mail bereits zusammenleben. Die Make-up-Milliardärin hat ihren Freund in dieser Preisverleihungssaison tatkräftig unterstützt und ihn zu den Golden Globes im Januar begleitet. Bei der Zeremonie gewann Timothée seinen ersten Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Musical- oder Komödie-Produktion und erwähnte seine Partnerin in seiner Dankesrede. "Für meine Eltern, für meine Partnerin, ich liebe dich", sagte er auf der Bühne. Bei den Critics Choice Awards hatte er noch deutlicher gesprochen: "Danke an meine Partnerin von drei Jahren. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich."

Anzeige Anzeige

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"

Anzeige Anzeige

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025