Elena Miras reflektiert ihre "Make Love, Fake Love"-Reise

Elena Miras (33) hat ihre Teilnahme an Make Love, Fake Love beendet und zieht nun ein persönliches Fazit. Die Realitydarstellerin war in diesem Jahr als Single-Lady in der Show dabei und hat ihre Zeit vor der Kamera jetzt in einem Instagram-Post Revue passieren lassen. Nachdem die letzte Folge ausgestrahlt wurde, teilte Elena ihre Gedanken mit ihrer Community und beschrieb die Erfahrung als intensiv. "Jetzt, wo alles ausgestrahlt ist, fühlt es sich immer noch ein bisschen surreal an", schrieb sie zu einem Foto von sich. Die Reise sei "emotional, lehrreich, manchmal herausfordernd" gewesen, und ihre Follower hätten sie von Anfang bis Ende begleitet.

Die Reaktionen auf ihre Teilnahme waren vielfältig. Elena erhielt unzählige Nachrichten von ihren Fans – sowohl unterstützende als auch kritische und ehrliche. "Und genau das schätze ich", betonte sie in ihrem Post. Ihre Community habe mitgefiebert, diskutiert und analysiert. Trotz aller Herausforderungen ist Elena zufrieden mit ihrer Performance in der Show. "Am Ende bin ich mir treu geblieben. Habe meine Linie gehalten. Und genau das fühlt sich heute wie der größte Gewinn an", erklärte die Influencerin. Sie kündigte außerdem an, dass sie am Wochenende alle offenen Fragen ihrer Follower beantworten möchte – immerhin verließ sie am Ende der Staffel mit einem Auserwählten die Show.

Elena dankte ihren Fans für deren Support und Energie sowie für jede einzelne Nachricht. Auch das Team von "Make Love, Fake Love" vergaß sie in ihrem Post nicht und bedankte sich für die Zusammenarbeit. Die gebürtige Schweizerin ist bereits seit Jahren im Reality-TV aktiv und hat durch verschiedene Formate an Bekanntheit gewonnen. Privat ist Elena Mutter einer Tochter und aktuell in einer Partnerschaft. Auf Social Media teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihrer Community und hat sich dort eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Patrick und Elena auf einem Date