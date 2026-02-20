Schwangere Daisy Lowe posiert in durchsichtigem Kleid

Daisy Lowe (37) sorgte am Donnerstag bei der Annie's-Show während der London Fashion Week für einen echten Hingucker. Das Model erschien in einem durchsichtigen, schwarzen Spitzenkleid, durch das ihre schwarze Unterwäsche bei jedem Schritt zu sehen war. Die 37-Jährige, die erst vor Kurzem bekannt gab, dass sie ihr zweites Kind mit Ehemann Jordan Saul erwartet, präsentierte selbstbewusst ihren wachsenden Babybauch in dem gewagten, langärmeligen Kleid. Mit ihren dunklen Haaren offen und in hohen Stilettos posierte sie Daily Mail zufolge strahlend für die Kameras bei der Show im Spencer House.

Daisy hatte die freudige Nachricht ihrer zweiten Schwangerschaft erst vor einer Woche auf Instagram geteilt. In einer Reihe von Bildern zeigte sie sich mit Jordan und ihrer zweijährigen Tochter Ivy Love an einem Sandstrand während der Flitterwochen des Paares. "Wir kommen von unseren Flitterwochen mit einem zusätzlichen blinden Passagier nach Hause. Der kleine Bauch wächst SCHNELL und Ivy ist so aufgeregt, ihr Baby zu treffen", schrieb sie zu den Fotos. Zahlreiche Prominente gratulierten dem Paar in den Kommentaren, darunter Poppy Delevingne (39) und TV-Moderatorin Lisa Snowdon (54).

Daisy und Jordan hatten im Juni vergangenen Jahres in einer kleinen, privaten Zeremonie in London geheiratet. Später im selben Monat feierten die beiden dann noch eine große Hochzeit im Festival-Stil in der Nähe ihres Zuhauses in Somerset, bei der die ehemalige Strictly Come Dancing-Teilnehmerin ein maßgeschneidertes Kleid von Vivienne Westwood (†81) Couture trug. Ihre erste Tochter Ivy kam im April 2023 zur Welt. Das Paar hatte sich während des Lockdowns 2020 beim Gassigehen mit ihren Hunden kennengelernt und verlobte sich 2022. Daisy ist die Tochter der Sängerin Pearl Lowe und des Musikers Gavin Rossdale (60).

Getty Images Daisy Lowe bei der Annie’s Show während der London Fashion Week im Spencer House, 19. Februar 2026

Getty Images Daisy Lowe bei der Annie’s Show während der London Fashion Week im Spencer House, 19. Februar 2026

Getty Images Daisy Lowe und Jordan Saul in London 2021