"7 vs. Wild"-Teilnehmer AviveHD bittet Fans um Nachsicht

Lucas Michels alias AviveHD ist ein Teilnehmer der neuen Staffel von 7 vs. Wild. Noch bevor die ersten Folgen veröffentlicht wurden, prasselte schon die Kritik der Fans auf das Format ein, da der Schöpfer der Survival-Show, Fritz Meinecke (36), nicht an der neuen Ausgabe beteiligt ist. Der Streamer versucht den Zuschauern nun in einem YouTube-Video gut zuzureden. "Als ich für '7 vs. Wild' angefragt wurde, stand noch gar nicht fest, dass Fritz nicht mehr dabei ist. [...] Ich persönlich finde es superschade", erklärt er seinen Followern.

Auch wenn Lucas den Ausstieg des Ideengebers bedauert, kann er den Hass der Community nicht nachvollziehen. Stattdessen plädiert er dafür, der Produktionsfirma CaliVision eine Chance zu geben und die neue Staffel nicht zu boykottieren. Ein weiterer Kritikpunkt der Fans war das fehlende Marketing. Anstelle von Live-Nominierungen wurde in dieser Staffel lediglich ein Foto im Netz verwendet, um die Kandidaten zu enthüllen. Auch der Social-Media-Star zeigt sich davon enttäuscht. Doch Lucas bleibt optimistisch und betont, dass hinter den Kulissen "coole Leute" arbeiten, die diese Startschwierigkeiten überwinden werden.

Die neue Staffel startet am 7. Oktober auf Amazon Prime Video. In einem offiziellen Ankündigungsvideo, das vor etwa einer Woche erschien, konnten sich Fans schon einen ersten Eindruck von den Rahmenbedingungen am Amazonas machen. Doch viele Zuschauer bemängelten, dass die Clips keine aufregenden Szenen der Kandidaten zeigten. "Ich will der Sache wirklich eine Chance geben – aber das Ankündigungsvideo holt mich null ab. Keinerlei Spannung", beschwerte sich ein User in den Kommentaren.

Instagram / avivehd AviveHD, Streamer

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke in Indonesien, März 2024

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

