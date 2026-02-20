Diego Pooths Freundin nahm an "Germany's Next Topmodel" teil

San Diego Pooth (22) tanzte sich Anfang 2025 mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) bei Let's Dance in die Herzen der Zuschauer und konnte die Show für sich entscheiden. Kurz nach seinem Sieg gab es den ersten Kuss von seiner Freundin Louisa Büscher. Durch Diegos Teilnahme an der Tanzshow rückte auch die Studentin zunehmend ins Rampenlicht. Jetzt verriet Louisa in ihrer Instagram-Story etwas Überraschendes: Auch sie versuchte bereits ihr Glück in einer Castingshow und nahm 2025 an Germany's Next Topmodel teil. Die Enthüllung folgte, während sie am Mittwochabend auf dem Sofa die ersten Folgen der neuen GNTM-Staffel verfolgte.

"Ja, ich war auch bei GNTM, beim Casting", erklärte Louisa in ihrer Story. Sie habe sich zwei Tage vor dem Termin beworben und wollte nur aus Spaß schauen, ob sie eine Einladung bekommt. "Ich wusste nicht, dass das die erste Folge ist. Ich dachte, das wäre so ein Vor-Casting", gestand die Freundin des "Let's Dance"-Gewinners. Umso überraschter war sie, als sie plötzlich vor Heidi Klum (52) und Jean Paul Gaultier (73) laufen musste. Trotz der spontanen Bewerbung und der Überraschung meisterte Louisa das Casting erfolgreich und kam weiter. "Ich habe aber nicht weitergemacht, das war eigentlich nie der Plan", stellte sie klar.

Für die Studentin hätte eine Teilnahme an GNTM zum damaligen Zeitpunkt weder privat noch beruflich gepasst. Einen Monat bevor die Dreharbeiten begonnen hätten, hatte Louisa einen neuen Job angefangen. "Hätte ich [danach] keinen Job mehr gehabt, das wäre ja blöd gewesen", erklärte sie. Zudem holten Diego und sie eine Woche nach dem Casting ihre Hündin Daisy ab, die damals noch ein Baby war. Der Sohn von Franjo und Verona Pooth (57) und Louisa sind seit einiger Zeit ein Paar. Diego, der Student und Golfer ist, wurde durch seinen Sieg bei "Let's Dance" einem breiten Publikum bekannt.

ActionPress Diego Pooth posiert mit seiner Freundin, Juli 2025

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

ActionPress Diego Pooth und Louisa Büscher auf der Marc-Cain-Fashion-Show, 2025

