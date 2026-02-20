Xavis Beerdigung: Furkan Akkaya bedankt sich für Support

Furkan Akkaya (25) und seine Frau Lisa Marie (24) mussten gestern Abschied von ihrem Sohn Xavi nehmen. Der Realitystar und seine Liebste haben den kleinen Jungen beerdigt und durchleben damit eine der schwersten Zeiten ihres Lebens. Nach der Trauerfeier meldete sich Furkan nun auf Instagram bei der Community und richtete emotionale Worte an seine Follower. "Erstmal vielen lieben Dank an die ganzen tollen Nachrichten, die wir von euch bekommen haben", erklärte er in einem Video. Der TV-Bekanntheit war es wichtig, sich persönlich bei allen zu bedanken, die der trauernden Familie in dieser schwierigen Phase zur Seite stehen.

Besonders berührt zeigte sich Furkan von den zahlreichen Gesten der Anteilnahme. Viele Fans hätten Pakete verschickt oder seien persönlich zur Gedenkstelle gekommen, um dort "viel Liebe" zu hinterlassen. "Wir hatten in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit sehr, sehr viel Unterstützung. Zum Glück, weil sonst hätten wir gar nicht gewusst, wie wir das überstehen sollen", berichtete Furkan weiter. Die Beerdigung selbst sei "eigentlich eine sehr, sehr schöne Beerdigung" gewesen. Die Familie habe versucht, die Zeremonie "kurz und schmerzlos" zu gestalten, auch wenn das natürlich "eigentlich unmöglich" sei. Er betonte, dass das Video nur dazu diene, Danke zu sagen, und entschuldigte sich dafür, nicht jedem persönlich antworten zu können.

Furkan wurde durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten bekannt und ist auch unter seinem Spitznamen Akka geläufig. Der gebürtige TV-Star ist seit einiger Zeit mit Lisa Marie verheiratet; sie haben einen weiteren gemeinsamen Sohn. Die beiden teilten in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben mit ihren Followern auf Social Media und zeigten sich als eingespieltes Paar. Nun durchleben sie gemeinsam den schmerzlichen Verlust ihres Sohnes und erfahren dabei große Anteilnahme aus der Community.

Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

Instagram / akkaoriginal Gedenkstätte für Lisa und Furkan Akkayas Baby Xavi

