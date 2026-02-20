Treten Marc Anthonys Kinder bald in seine Fußstapfen?

Marc Anthony (57) ist überzeugt davon, dass seine Kinder das Zeug zu einer Musikkarriere hätten. In einem exklusiven Interview mit E! News verriet der vierfache Grammy-Gewinner, dass alle seine sechs Kinder – Arianna, Chase, Ryan, Cristian, Emme, Maximilian und der zweijährige Marco – über musikalisches Talent verfügen. "Alle haben es, in gewisser Weise", erklärte der Sänger. Ob sie jedoch tatsächlich eine musikalische Laufbahn einschlagen werden, liege letztlich bei ihnen selbst. "Es wird darauf ankommen, was sie machen wollen. Aber sind sie dazu in der Lage? Ja", so der 57-Jährige. Die Möglichkeit, dass seine Kinder ihm bei seiner neuen Las Vegas-Residenz "Vegas…My Way!" zur Seite stehen, ließ Marc jedoch offen.

Ob seine Kinder tatsächlich mit ihm auf der Bühne stehen werden, bleibt abzuwarten – zumindest könnten einige von ihnen im Publikum dabei sein, wenn Marc ab dem 13. Februar im Fontainebleau Las Vegas seine Show präsentiert. "Alles ist möglich", sagte er dazu gegenüber dem Magazin und erklärte: "Es steht noch nicht fest, da einige in der Schule sind, andere in den Ferien." Obwohl die Residenz als "intime One-Man-Show" angekündigt ist, stellte der Musiker Überraschungsauftritte in Aussicht. Er habe etwa sechs oder sieben Duette, die er noch nie live aufgeführt habe, und einige Gäste könnten persönlich vorbeikommen.

Marc, der mit seiner Frau Nadia Ferreira (26) bereits den zweijährigen Marco hat und Ende Januar bekannt gab, dass sie mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger ist, freut sich darauf, in Las Vegas ein anderes Format auszuprobieren. Bei seinen Stadion- und Arena-Shows rede er normalerweise nicht viel, erklärte der Sänger. "Es ist einfach ein großes Rockkonzert. Aber diese Show ermöglicht es, Anekdoten zu erzählen, kleine Geschichten zu erzählen, Segmente einzuleiten, und es ist eine intimere Atmosphäre", so Marc.

Getty Images Marc Anthony 2025

Imago Marc Anthony beim Festival de Viña del Mar 2019 in Valparaíso, Chile

Getty Images Nadia Ferreira und Marc Athony im Oktober 2023

