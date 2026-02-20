"Love is Blind"-USA: Darum durfte ein Paar nicht nach Mexiko

Victor St. John und Christine Hamilton haben in der zehnten Staffel von Love Is Blind ihre große Liebe gefunden und sich bereits in der ersten Folge verlobt. Nachdem Vic vor Christine auf die Knie gegangen war, trafen sich die beiden in Episode zwei zum ersten Mal persönlich. "Christine ist eine der süßesten, liebenswertesten und sanftesten Frauen, die ich je getroffen habe", schwärmte Vic nach dem Treffen. Doch während die anderen verlobten Paare der Show zu ihren Flitterwochen nach Mexiko reisten, ging es für Vic und Christine stattdessen nach Malibu in Kalifornien – und das komplett abseits der Kameras. Lediglich einige selbst gedrehte Clips zeigten die beiden während ihres privaten Kurztrips.

Executive Producer Chris Coelen erklärte gegenüber dem Magazin People die Hintergründe dieser ungewöhnlichen Entscheidung. Die zehnte Staffel von "Love Is Blind" sei eine der erfolgreichsten gewesen, was die Liebe angeht – sieben Paare verließen die Pods verlobt. "Wir hatten noch nie die Ressourcen, mehr als sechs Paare nach Mexiko zu schicken", gab der Produzent zu. Aus diesem Grund musste einem Paar die Chance geboten werden, stattdessen nach Malibu zu fahren. Die Wahl fiel auf Vic und Christine, weil sie "weniger überschneidende Beziehungen mit den anderen verbleibenden Paaren" hatten, so Coelen. Die romantischen Reisen dienten schließlich nicht nur dazu, die emotionale Verbindung in eine körperliche zu verwandeln, sondern auch dazu, offene Gefühle mit anderen Pod-Dates zu klären. Kameras begleiteten das Paar nicht nach Malibu – stattdessen filmten Vic und Christine ihre Zeit auf der Calamigos Ranch mit ihren Handys selbst.

Gegenüber Entertainment Weekly verriet Coelen, dass Vic und Christine die Entscheidung vollkommen verstanden hätten. "Sie dachten, dass es absolut Sinn ergibt", sagte der Produzent. Die beiden seien einfach verliebt gewesen und hätten Zeit miteinander verbringen wollen. "Ich glaube nicht, dass es ihnen wirklich wichtig war, ob sie nach Malibu oder Mexiko gehen würden. Sie wollten einfach nur Zeit miteinander verbringen", erklärte Coelen weiter. Vor ihrer Abreise habe er den beiden versichert, dass ihre Liebesgeschichte dennoch erzählt werden soll. "Ich sagte zu ihnen, bevor wir sie auf ihre Reise schickten: 'Wir lieben euch, wir wollen euch folgen, wir wollen bei euch sein, wenn ihr zurück in Ohio seid'", so der Executive Producer.

Courtesy of Netflix "Love Is Blind"-Paar Victor St. John und Christine Hamilton

Netflix "Love Is Blind"-Kandidaten während ihrer Flitterwochen in Mexiko

Courtesy of Netflix "Love Is Blind"-Kandidatin Christine Hamilton

