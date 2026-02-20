Bei Nacht: So spektakulär war Uli Hoeneß' Haftentlassung

Uli Hoeneß (74) blickt zehn Jahre nach seiner Haftentlassung so offen wie nie auf die Zeit im Gefängnis zurück und lässt seinen Übergang in die Freiheit noch einmal Revue passieren. In einem Interview mit Bild erzählt die Manager-Legende des FC Bayern jetzt von der letzten Nacht hinter Gittern, die tatsächlich viel früher endete, als viele annahmen. Während Journalisten vor den Toren der JVA am 29. Februar 2016 auf seine Entlassung gegen Mittag warteten, wurde der 74-Jährige bereits kurz nach Mitternacht freigelassen. Ein cleverer Coup, der dem Unternehmer einen geschützten Nachhauseweg ermöglichen sollte. Seine Ehefrau Susanne und sein Sohn holten ihn schließlich persönlich ab, um ihn zu überraschen: "Als wir nachts um 1 Uhr zu Hause in Bad Wiessee am Tegernsee ankamen, war das Haus voller Freunde, sogar eine Blaskapelle hat vier, fünf Lieder gespielt", erinnert sich Uli.

Die Feier seiner Freilassung zog sich bis in die frühen Morgenstunden – bis um fünf Uhr wurde gelacht, geredet und Schafkopf gespielt. "Unvergesslich", sagt er schlicht über diese besondere Nacht im Kreise seiner Liebsten. Dass er die Zeit im Gefängnis vermisse, das könne er nicht behaupten, gesteht Uli. Doch sie habe ihn geprägt. "Ich habe mich nicht groß vorbereitet auf die Zeit im Gefängnis, aber ich habe immer gesagt, ich muss mit offenen Augen und Ohren durch die Welt laufen - auch dort", erzählt er. Was er mitgenommen habe? "Demut. Soziale Verantwortung." Beides sei ihm immer wichtig gewesen, doch die Haft habe dieses Bewusstsein noch verstärkt.

Trotz allem, was vorgefallen war, nahm ihn seine Ehefrau Susi nach seiner Rückkehr direkt mit offenen Armen auf. Gefragt nach dem Wertvollsten, das sie je zu ihm gesagt habe, antwortet Uli ohne Zögern: "Das 'Ja!' auf unserer Hochzeit." Mehr als 50 Jahre kennen sich die beiden bereits. Ihre Diskussionen seien "nicht nur herzlich", aber stets ehrlich. "Meine Frau hat eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis. Wer bei ihr durchkommt, hat schon gewonnen", sagt er über seine Ehefrau. Das größte Glück ist für den 74-Jährige heute die Tatsache, dass in seiner Familie alle weitestgehend gesund seien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Uli Hoeneß, 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Uli Hoeneß mit Ehefrau Susi beim Spiel der FC Bayern Basketballer

Anzeige Anzeige

DeFodi Uli Hoeneß beim Bundesligafinale