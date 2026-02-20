Erkannt? So sah TV-Ikone Iris Berben früher aus

Iris Berben (75) zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands – ihre Karriere begann bereits in den 1960er-Jahren. 1965 spielte sie ihre erste Filmrolle in "Noch und Nöcher", es folgten weitere Produktionen wie "Der Mann mit dem Glasauge" und "Detektive". Anfang der 1970er-Jahre war Iris dann in dem Italo-Western "Zwei Companeros" unter der Regie von Sergio Corbucci zu sehen. In dieser Zeit war die Schauspielerin, die bis heute für ein selbstbestimmtes Frauenbild kämpft, mit dem Musiker Abi Ofarim (†80) liiert. Aus dieser Beziehung ging 1971 ihr Sohn Oliver Berben (54) hervor, der später selbst eine erfolgreiche Karriere als Produzent einschlagen sollte.

Ihren großen Durchbruch beim breiten Publikum erlebte Iris 1978 mit der Serie "Zwei himmlische Töchter" an der Seite von Ingrid Steeger (78). In den folgenden Jahren etablierte sie sich als vielseitige Darstellerin, die in zahlreichen Produktionen brillierte. Von 1985 bis 1986 begeisterte sie das Publikum in der Comedy-Show "Sketchup", bevor sie von 1986 bis 1990 in 39 Folgen der Serie "Das Erbe der Guldenburgs" mitwirkte. Von 1994 bis 2013 verkörperte sie die Kriminalkommissarin Rosa Roth in der gleichnamigen ZDF-Serie, deren Produktion ihr Sohn Oliver übernahm. Aktuell ist Iris in der neuen Serie "Call My Agent Berlin" auf Disney+ zu sehen.

Von 1974 bis 2006 war Iris mit dem israelischen Geschäftsmann Gabriel Lewy liiert. 2007 lernte sie ihren aktuellen Lebensgefährten Heiko Kiesow bei den Dreharbeiten zu "Afrika, Mon amour" kennen. Heiraten wollte sie aber nie: Als "Kind der 60er-Jahre" sei sie politisiert groß geworden – und die Ehe habe in diesem Denken nie einen besonderen Stellenwert gehabt, erklärte sie gegenüber Bunte. Neben ihrer Schauspielkarriere arbeitete sie auch als Synchronsprecherin und nahm diverse Hörbücher auf. Ab dem 26. Februar 2026 kehrt die Schauspielerin im neuen Kinofilm von Regisseur Marc Rothemund zurück: In der deutschen Komödie spielt Heiner Lauterbach (72) einen mürrischen Witwer, der seine alte Jugendliebe Alice, gespielt von Iris, wiedertrifft und daraufhin sein Leben verändert.

Getty Images Iris Berben im April 2024

Imago Abi Ofarim mit Iris Berben in München, 1970.

Imago Iris Berben als Chantal in "Zwei himmlische Töchter", Folge 2: "Ein Sarg nach Leech" (ZDF, 1978).