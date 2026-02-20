Trotz verlorenem Lappen: Katja Krasavice kauft Luxuskarre

Katja Krasavice (29) hat sich trotz ihres Führerscheinentzugs eine neue Mercedes G-Klasse gekauft und es ihrer Community auf TikTok präsentiert. "Ratet mal, wer sich trotz keinem Führerschein ein neues Auto gekauft hat", verkündete die Rapperin in einem Video und zeigte dabei den noch eingehüllten Luxuswagen. Die 29-Jährige hatte zuvor ihre Fahrerlaubnis für zehn Monate verloren, nachdem sie im Mai vergangenen Jahres mit 1,28 Promille in Leipzig von der Polizei kontrolliert worden war. Das Amtsgericht Leipzig verhängte zusätzlich eine Geldstrafe im unteren sechsstelligen Bereich gegen die Musikerin.

Nur kurz zuvor hatte sich Katja noch reuig auf TikTok gezeigt. "Ich hab' mich und andere gefährdet. Das würd' ich nie wieder machen", erklärte sie gegenüber ihren Millionen Followern. Mit ihrem Appell "Macht das nicht, geht gar nicht" wollte die Rapperin offenbar als warnendes Beispiel für ihre junge Fangemeinde dienen. Die Kehrtwende folgte jedoch schnell, als sie ihren Autokauf nun öffentlich machte und damit für Kopfschütteln sorgte.

Die Verurteilung der Musikerin war rechtskräftig geworden, nachdem ein Einspruch gegen die Höhe der Tagessätze durch ihren Rechtsbeistand weitgehend zurückgezogen worden war. Die Polizei hatte Katja damals gestoppt, nachdem ihr BMW zu schnell unterwegs war und eine rote Ampel passiert hatte. Doch die Causa nahm anschließend eine weitere Wendung: Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt zusätzlich gegen die Rapperin wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung. In einem Video hatte Katja nämlich behauptet, ein Beamter habe sie nach der Kontrolle privat kontaktiert und ihr eine Sprachnachricht zukommen lassen. Die Behörde hegt massive Zweifel an dieser Darstellung und vermutet, die Geschichte könnte schlichtweg erfunden sein.

Getty Images Katja Krasavice bei den 75. Bambi Awards in der Bavaria Filmstadt in München

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024

