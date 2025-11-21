Im ALS-Kampf: Eric Danes Ex-Frau Rebecca steht ihm zur Seite

Rebecca Gayheart (54) spricht im Podcast "Broad Ideas with Rachel Bilson and Olivia Allen" offen darüber, wie ihre Familie mit der ALS-Diagnose von Eric Dane (53) umgeht. Die beiden sind zwar getrennt, aber weiterhin verheiratet. Vor allem für ihre gemeinsamen Töchter Billie (15) und Georgia (13) wolle Rebecca zeigen, was Zusammenhalt bedeutet. "Er ist unsere Familie, er ist euer Vater", habe sie ihnen klargemacht und betont: "Wir sind füreinander da und versuchen, das mit Würde und Anstand durchzustehen, und wir werden es so gut wie möglich schaffen." Die einstigen Partner, die 2004 heirateten, hatten 2018 die Scheidung eingereicht, sie im März jedoch wieder zurückgezogen – nur wenige Wochen, bevor Eric seine Diagnose publik machte.

In einem emotionalen Gespräch erzählte Rebecca von den Herausforderungen, die die Diagnose mit sich bringt, und nannte die Situation "super kompliziert". Sie betonte, dass professionelle Therapeuten die Familie dabei unterstützen, diese schwierige Zeit zu bewältigen. Das Wohl ihrer beiden Töchter habe in allem, was sie tue, die höchste Priorität. Für die beiden Teenager sei die Situation aber sehr schwer. "Es ist einfach herzzerreißend. Meine Mädchen leiden sehr, und wir versuchen einfach, durchzukommen. Es ist eine schwere Zeit", erklärt die 54-Jährige. Auch wenn sie aktuell noch nicht an dem Punkt sei, etwas Positives aus der Situation zu ziehen, wolle sie eins nie aus den Augen verlieren: "Das Leben, leider, besteht einfach aus Momenten, guten und schlechten, die aneinandergereiht werden. Es wird gute geben, es wird schlechte geben, es wird aufregende geben, es wird sehr traurige geben."

Der beliebte Grey's Anatomy-Star wurde vor wenigen Wochen in Washington D.C. im Rollstuhl gesichtet. Auch wenn er alles daran setzt, vereinzelt seine Arbeit als Schauspieler fortzuführen und ab und zu auch noch öffentliche Auftritte meistert, ist nicht zu bestreiten, dass der 53-Jährige körperlich geschwächt ist. Vergangenen April machte er die Diagnose der unheilbaren Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose öffentlich. Der Schauspieler hat in verschiedenen Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm positive Energie und Zusammenhalt sind. Trotz der Diagnose versucht er, jede Minute mit seinen Liebsten so bewusst wie möglich zu genießen.

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Juni 2015

Imago Eric Dane und Rebecca Gayheart mit Billie Dane und Georgia Dane, März 2013

Getty Images Eric Dane im Juni 2025