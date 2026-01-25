Eric Dane verpasst ALS-Event wegen gesundheitlicher Probleme

Eric Dane (53) hat seinen geplanten Auftritt beim Champions for Cures and Care Gala-Abend des ALS Network in Pasadena am Samstag abgesagt. Der Euphoria- und "Grey’s Anatomy"-Star wollte persönlich erscheinen und den "Advocate of the Year"-Award entgegennehmen, musste aber wegen der "körperlichen Realitäten" seiner ALS-Erkrankung zu Hause bleiben. Das bestätigte ein Sprecher des ALS Network dem Hollywood Reporter und erklärte, man ehre Eric dennoch an diesem Abend in vollem Umfang. Stellvertretend nahm Broadway-Star und Grammy-nominierter Sänger Aaron Lazar die Auszeichnung für ihn entgegen.

Das ALS Network hatte bereits im September angekündigt, Eric für seinen Einsatz auszuzeichnen, weil er der Krankheit durch sein Engagement internationale Aufmerksamkeit verschafft habe. Seit Eric im April 2025 öffentlich gemacht hatte, dass er an ALS leidet, sprach er wiederholt über die Auswirkungen auf sein Leben und seine Arbeit. In Good Morning America erklärte er im Juni, seine linke Seite habe "komplett aufgehört zu arbeiten", und später wurde er im Rollstuhl fotografiert. Dennoch blieb der Schauspieler sichtbar: Im November spielte er in "Brilliant Minds" einen Feuerwehrmann, der damit ringt, seiner Familie die Diagnose zu beichten. In einem Panel mit I AM ALS sagte er: "Ich bin nicht bereit, meinen Zweck an irgendeine Krankheit abzutreten."

Auch privat war Eric zuletzt offen über den Rückhalt in seinem Umfeld. "Ich denke, es ist unerlässlich, dass ich meine Reise mit so vielen Menschen wie möglich teile, weil ich nicht das Gefühl habe, dass mein Leben noch nur um mich geht", erklärte er bei dem virtuellen Gespräch, verbreitet von I AM ALS. Unterstützung findet der Vater zweier Töchter in seiner Familie. Rebecca Gayheart (54), von der er getrennt ist, sprach jüngst von einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Bei öffentlichen Auftritten zeigte sich Eric in den vergangenen Monaten seltener, konzentrierte sich aber auf ausgewählte Projekte und Benefizformate, in denen er seine Erfahrungen teilt und damit anderen Betroffenen eine Stimme gibt.

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

Imago Eric Dane und Rebecca Gayheart mit Billie Dane und Georgia Dane, März 2013