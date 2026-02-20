Nicht mehr obdachlos: Reinhold Beckmann findet neues Zuhause

Reinhold Beckmann (69) hat nach einem verheerenden Wasserschaden in seiner Hamburger Wohnung endlich eine neue Bleibe gefunden. "Ich ziehe demnächst erst einmal in eine kleine Bude in Ottensen unterm Dach", verriet der Moderator dem Magazin Stern. Während er sich auf einer Reise in Indien befand, war in den Räumen über seiner Wohnung ein Boiler implodiert, der das gesamte Haus unter Wasser setzte. Die geplante große Feier zu seinem 70. Geburtstag am 23. Februar musste der TV-Star aufgrund der unerwarteten Situation nun allerdings verschieben. "Vorerst verschoben", sagte Reinhold dazu.

Der Schaden in seinem bisherigen Zuhause ist offenbar so gravierend, dass eine umfassende Sanierung notwendig ist. Der Moderator geht davon aus, dass die Arbeiten rund ein Jahr in Anspruch nehmen werden. Bis seine eigentliche Wohnung wieder bewohnbar ist, wird er in der kleinen Dachgeschosswohnung unterkommen. Immerhin bleibt er seinem geliebten Stadtteil treu und muss Hamburg-Ottensen nicht verlassen.

Reinhold lebt seit vielen Jahren in einer Art Fabrikgebäude in Ottensen. Der gebürtige Twistringer wurde vor allem durch die Sportsendung "ran" bekannt, die er moderierte. Später war er auch als Gastgeber seiner eigenen Talkshow im Fernsehen zu sehen. 2023 veröffentlichte der 69-Jährige ein Buch über seine Familie im Zweiten Weltkrieg und zeigte damit auch seine Seite als Autor. In wenigen Tagen, am 23. Februar, feiert Reinhold seinen runden Geburtstag – allerdings zunächst ohne die große Party, die er sich vermutlich gewünscht hatte.

Imago Reinhold Beckmann, Februar 2026

Imago Reinhold Beckmann zu Gast in der NDR Talk Show, 30.01.2026

Imago Reinhold Beckmann zu Gast bei Markus Lanz im ZDF, 2024

