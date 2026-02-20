Channing Tatum zeigt seine Narben nach OP an der Schulter

Channing Tatum (45) überrascht seine Fans mit einem ehrlichen Blick auf seine lädierte Schulter nach einer Operation: Der Magic Mike-Star hat den Eingriff erst vor Kurzem hinter sich gebracht und teilt das Ergebnis nun auf Instagram. In seinem Beitrag präsentiert der Schauspieler mehrere frische Narben und erzählt, wie es ihm damit geht. Er macht keinen Hehl daraus, dass er selbst überrascht war, wie groß der Eingriff am Ende ausgefallen ist. Gleichzeitig lässt er durchblicken, dass er mit Humor an die Sache herangeht und sich auf die Genesung konzentriert.

Seiner Community erklärt Channing, er sei davon ausgegangen, dass der Eingriff nur "zwei kleine Löcher" hinterlassen würde – "was offenbar nicht der Fall ist. Hehehe", schreibt er unter seinen Beitrag. Stattdessen ziehen sich nun deutliche Narben über seine Schulter. Doch der Schauspieler nimmt die Sache gelassen: Er betont, dass er Narben sogar möge und dankt dem Arzt dafür, dass seine Schulter sich schon jetzt von Tag zu Tag stärker anfühle. Mit einem augenzwinkernden Zusatz verrät er außerdem, dass er sich inzwischen frage, ob seine Schulter beim nächsten Sicherheitscheck am Flughafen wohl die Maschine lahmlegen könnte.

Bereits vor der Operation hatte Channing seine Community auf Social Media mitgenommen und sich auf den bevorstehenden Eingriff vorbereitet. "Nur ein weiterer Tag. Eine weitere Herausforderung. Diese wird hart. Aber egal. Packen wir's an", teilte er seinen Followern mit. Der Actionstar hatte auch Röntgenbilder seiner ausgerenkten Schulter geteilt, die den Grund für die notwendige Operation zeigten. Channing, der vor allem durch seine Rolle in "Magic Mike" Ruhm erlangte und für seine körperlich anspruchsvollen Rollen bekannt ist, scheint nun auf dem Weg der Besserung zu sein.

Instagram / channingtatum Channing Tatum zeigt sich im Februar 2026 im Krankenhaus

Instagram / channingtatum Channing Tatum zeigt nach seiner Schulter-OP seine Narbe

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler