Helen Flanagans Drama: David sollte Sian für sie verlassen

Helen Flanagan (35) sorgt mit neuen Enthüllungen für Wirbel: Die Reality-Beauty packt in ihrem kommenden Buch über ihre Zeit mit Ex-Boxer David Haye (45) aus – und über die brisante Dreierbeziehung mit Model Sian Osborne. Laut einem Bericht der Sun on Sunday habe Helen David gedrängt, Sian für sie zu verlassen. Die beiden trafen sich im Herbst 2022 nach Jahren zufällig wieder in London, nachdem sie 2012 gemeinsam beim britischen Dschungelcamp zu sehen waren. Was als Flirt begann, wurde schnell kompliziert – und laut Insidern "toxisch".

Wie die Sun on Sunday weiter berichtet, sei Helen "verrückt nach David" gewesen und habe sich eine exklusive Beziehung gewünscht. Ein Insider wird zitiert: "Helen wollte, dass David Sian für sie verlässt. Sie wollte ihn unbedingt ganz für sich." David habe jedoch "sehr viel" für Sian empfunden und einen Schlussstrich mit ihr "nie in Betracht gezogen". Zeitlich fiel die Liaison in Helens Trennungsphase von Ex-Verlobtem Scott Sinclair. Mit dem Fußballer hat sie drei Kinder, und auch die frühere Patchwork-Idylle ist längst Geschichte: Zuletzt eskalierte ein Streit um das gemeinsame Haus, über das britische Medien detailliert berichteten.

Die neuen Details zeigen, wie sehr Helen zwischen Liebeschaos und Familienleben balancierte. Als dreifache Mutter ist ihr Tagesablauf heute straff getaktet, Schule, Freunde und feste Routinen stehen im Mittelpunkt. David wiederum pflegt seit Jahren eine enge Verbindung zu Sian, mit der er sich auch öffentlich zeigt. Kennengelernt hatten sich Helen und David einst in einer TV-Show – ein gemeinsames Kapitel, das sie 2022 erneut zusammenführte und nun wieder für Gesprächsstoff sorgt. Während die Schlagzeilen nicht abreißen, konzentriert sich die Influencerin derzeit voll auf ihre Kinder und ihr Buchprojekt, in dem sie über Beziehungen, Loyalität und persönliche Grenzen schreibt und bisher unbekannte Anekdoten teilt.

Getty Images Helen Flanagan, 2024

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair

Getty Images Helen Flanagan im Dezember 2023