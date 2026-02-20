Bauchstraffung: So steht Freund zu Katharina Eisenbluts Plan

Katharina Eisenblut (31) teilte kürzlich öffentlich, über eine Bauchstraffung nachzudenken. Die Influencerin ist nach ihren Schwangerschaften nicht zufrieden und fühlt sich unwohl mit der Haut an ihrem Bauch. Im Promiflash-Interview erzählt die Sängerin nun von ihrem Plan – dabei verrät sie auch, wie ihr Partner Dominic dazu steht. "Er unterstützt mich, auch wenn er die OP nicht für nötig hält", betont Katharina. Sie verrät, dass Dominic ihr gut zuspreche und ihr stets beteuere, sie sei in seinen Augen schön, so wie sie ist. Sie fügt hinzu: "Aber er respektiert, dass es mein Körper und meine Entscheidung ist."

Katharina verrät zudem, was genau hinter ihrem Wunsch steckt. Sie beschreibt, dass sie in Alltagssituationen immer wieder mit ihrem Körper hadert. "Wenn ich mich nach vorne beuge, fühlt sich meine Haut einfach nicht mehr wie meine an. Es belastet mich. Beim Baden merke ich oft, dass ich meinen Bauch verstecke", schildert die DSDS-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash. Ihr Wunsch habe nichts mit dem Streben nach Perfektion zu tun, sondern mit dem Wunsch nach Wohlbefinden im eigenen Körper. Eine OP komme allerdings erst infrage, wenn das Thema Kinderplanung abgehakt sei.

Für Katharina wäre eine Bauchstraffung das i-Tüpfelchen auf der Reise, die sie in den vergangenen Monaten durchlebt hat. Die Content Creatorin kündigte 2025 an, von nun an Ernährung und Sport durchziehen zu wollen, um ihr Gewicht zu reduzieren. Mit Erfolg: In nur neun Monaten nahm sie stolze 38 Kilogramm ab. Im Januar präsentierte Katharina schließlich selbstbewusst den beeindruckenden Vorher-Nachher-Vergleich im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihren zwei Kindern, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Januar 2026