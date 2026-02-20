GNTM-Sophie rechtfertigt Verhalten gegenüber Lottie Moss

Nach ihrem Aus bei Germany's Next Topmodel hat sich Sophie auf TikTok zu Wort gemeldet und ihre Worte gegen Gastjurorin Lottie Moss (28) verteidigt. Die 18-Jährige war in der vierten Folge der Show mit der Bemerkung "Die Alte mit der Jeans" über das Model aufgefallen und hatte daraufhin im Netz einen Shitstorm geerntet. Einige Zuschauer warfen der Kandidatin Respektlosigkeit vor. In einem Video reagierte sie nun auf die massive Kritik und erklärte, sie habe lediglich "laut gedacht" und einfach ausgesprochen, was ihr durch den Kopf gegangen sei. Wenn sich das "scheiße angehört" oder sie "übertrieben" habe, dann sei das eben so, erklärte Sophie kämpferisch.

Die Kölnerin stellte klar, dass sich ihre Kritik nicht gegen Lottie als Person gerichtet habe. "Ich habe gesagt, sie ist eine süße Maus", betonte sie in ihrem Statement. Allerdings seien die Tipps der Gastjurorin für sie "random" gewesen und hätten "keinen Sinn gemacht". Unter Stress habe sie die Hinweise beim Coaching nicht umsetzen können. "Ich wollte verstehen, ich konnte aber nicht", erklärte Sophie ihre Situation während des Wettbewerbs. Zudem erhob sie Vorwürfe gegen die Produktion: Szenen, in denen sie andere Kandidatinnen gelobt habe, seien nicht gezeigt worden. "Ich liebe diese Mädels mit meinem ganzen Herzen", versicherte Sophie und wies den Vorwurf zurück, generell respektlos zu sein. Auch Kritik an ihrem Walk ließ sie nicht gelten – sie persönlich habe nicht das Gefühl gehabt, schlecht gelaufen zu sein. An alle Kritiker richtete sie eine provokante Ansage: "Dann macht nächstes Jahr selber bei Heidi Klum mit."

In der Show hatte Heidi Klum Sophies Walk als "langweilig" bewertet und sie aus der Sendung geschickt. Bereits nach ihrem Rauswurf hatte die Kandidatin gegen ihre Mitstreiterinnen ausgeteilt und gemeint, stattdessen hätte eher eine andere das Aus verdient. Das sehe sie bis heute so, wie sie des Weiteren in ihrem TikTok-Video zum Ausdruck bringt. Sie selbst sei ihrer Meinung nach besser gelaufen, unter anderem, weil sie sich auf dem Catwalk nicht verlaufen habe.

Instagram / sotuplutie Sophie, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin 2026

Joyn / Seven.One Heidi Klum und die GNTM-Gastjuroren Giuliano Calza und Lottie Moss

Joyn / Seven.One GNTM-Kandidatin Sophie beim ersten Catwalk 2026