Frau hatte Fehlgeburt: Matthias Reim beirrt mit Netz-Beitrag

Matthias Reim (68) hat nur wenige Stunden nach der herzzerreißenden Nachricht seiner Ehefrau Christin Stark (36) über deren Fehlgeburt mit einem Instagram-Posting für Irritation gesorgt. Rund sieben Stunden nachdem sich die Sängerin aus dem Krankenhausbett bei ihren Fans gemeldet und den Verlust ihres ungeborenen Kindes öffentlich gemacht hatte, postete der Schlagerstar eine Ankündigung seiner neuen Single "Willkommen in meiner Zukunft". Die Veröffentlichung wirkte auf viele Follower wie ein Fremdkörper, nachdem Christin erst kurz zuvor mit brüchiger Stimme und sichtlich mitgenommen über die Tragödie gesprochen hatte. In dem Clip wird verkündet, dass die neue Musik noch in derselben Nacht erscheinen und das dazugehörige Video am nächsten Tag um 11 Uhr Premiere feiern würde.

Die Fans reagierten gespalten auf das Timing der Musikankündigung. "Schlechter Zeitpunkt nach der traurigen Nachricht", kommentierte ein Fan unter dem Beitrag. Ein anderer Follower schrieb: "Genialer Song, aber meiner Meinung nach der falsche Zeitpunkt heute." Andere Nutzer zeigten jedoch Verständnis dafür, dass der Clip längst produziert und das Posting vermutlich bereits im Voraus geplant gewesen war. "Oh man, so ein schönes Lied und gerade dann kommt die traurige Nachricht", fasste eine Followerin die ambivalente Situation zusammen. Mit dem schweren Schicksalsschlag hatte schließlich niemand rechnen können.

Mit ihrer schonungslosen Ehrlichkeit rührte die Sängerin viele Fans. In ihrem emotionalen Krankenhaus-Video offenbarte sie: "Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht. Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik auch vor der Zukunft." Bislang hatte sie ihre erneute Schwangerschaft nicht öffentlich gemacht. Umso größer war der Schock für viele Follower.

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger

Instagram / christin_stark Christin Stark, Februar 2026