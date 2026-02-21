Festnahme: Das waren Ex-Prinz Andrews größte Skandale

Es gibt Royals, die hin und wieder in die Schlagzeilen geraten – und dann gibt es Andrew (66) Mountbatten Windsor, der jüngst wegen Amtsmissbrauchs verhaftet worden war, mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß ist. Was bei anderen vielleicht ein unglücklicher Moment wäre, ist bei ihm ein ganzes Leben voller Fauxpas, Affären und handfester Skandale. Bereits 1983 machte er Schlagzeilen, als er seine damalige Freundin Kathleen Norris Stark auf einen royalen Urlaub nach Mustique mitnahm. Später wurde er bei einem offiziellen Besuch in Kalifornien bekannt, als er Fotografen mit weißer Farbe besprühte, was seine Eltern dazu veranlasste, ihm die Leviten zu lesen.

Die Hochzeit im Juli 1986 war ein Märchen – zumindest auf den ersten Blick. Sarah Ferguson (66), rothaarig, laut, unkonventionell, und Prinz Andrew, Kriegsheld und Königinnensohn. Die Boulevardpresse jubelte, die Nation feierte. Doch hinter den Palastmauern sah die Realität schnell ganz anders aus. Noch während der Ehe soll Andrew engen Kontakt zu seiner Ex Kathleen gepflegt haben, in die er vor der Ehe tief verliebt gewesen war und von der er sich offenbar nie wirklich gelöst hatte. Die Beziehung zur Schauspielerin war bereits vor der Hochzeit royaler Sprengstoff gewesen, weil sie in einem leicht erotischen Film mitgespielt hatte. Der Palast hatte damals interveniert. Aber Andrews Kontakt zu ihr blieb bestehen. Fergie ihrerseits fand Trost bei anderen. Ihr Verhältnis mit dem texanischen Finanzberater John Bryan wurde 1992 durch jene berühmten Fotos publik – die Bilder, auf denen Bryan an ihren Zehen saugt, während ihre Kinder dabei zusehen.

Andrews Rolle als britischer Handelsbotschafter war von Anfang an umstritten. Kritiker fragten sich, was ein Mann, der hauptsächlich für Partys und Golfrunden bekannt war, im Außenhandel zu suchen hatte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: fragwürdige Geschäftskontakte rund um den Globus. Er traf sich mit zentralasiatischen Despoten, korrupten Oligarchen und dubiosen Geschäftemachern. Das Außenministerium in London schaute lange weg. Die Presse nannte ihn irgendwann nur noch "Air Miles Andy" – wegen seiner exzessiven Reisen auf Staatskosten. Im Jahr 2000 wurde Andrew mit Ghislaine Maxwell (64) bei einem scheinbaren Date in einem Restaurant an der Madison Avenue fotografiert, was laut Berichten zu einem Wandel in seinem Lebensstil führte. 2002 empfing er Jeffrey Epstein (†66), Maxwell und Schauspieler Kevin Spacey (66) im Buckingham Palace, wobei ein Foto entstand, das Maxwell auf dem Thron von Queen Elizabeth II. (†96) zeigt. 2011 erschien in der Mail on Sunday ein Foto von Andrew mit Virginia Giuffre (†41), woraufhin er innerhalb von Wochen von seinem Amt als Handelsbotschafter zurücktrat. Nach Epsteins Tod im August 2019 gab Andrew im November ein Interview bei der BBC-Sendung Newsnight, das so katastrophal verlief, dass er kurz darauf von seinen royalen Pflichten zurücktrat.

Virginia Giuffre verklagte Andrew 2021 und erklärte damals: "Ich mache Prinz Andrew für das verantwortlich, was er mir angetan hat. Die Mächtigen und Reichen sind nicht davon befreit, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen zu werden." 2022 kam es zu einer außergerichtlichen Einigung, bei der Andrews Anwälte mitteilten, er habe nie beabsichtigt, Giuffres Charakter zu verleumden, und akzeptiere, dass sie sowohl als anerkanntes Missbrauchsopfer als auch durch unfaire öffentliche Angriffe gelitten habe. Königin Elizabeth entzog ihrem zweiten Sohn daraufhin seine royalen Schirmherrschaften und militärischen Ehren. Sein Bruder, König Charles III. (77) ließ ihn später seine Prinzentitel verlieren und leitete die Räumung der Royal Lodge ein, dem 30-Zimmer-Anwesen, in dem Andrew und Sarah zwei Jahrzehnte lang gelebt hatten. Laut Palastinsidern hat Charles "alles in seiner königlichen Macht Stehende getan" und dabei Bedenken über Andrews "schwerwiegende Fehleinschätzungen" geäußert.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, 2025

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

© "Jeffrey Epstein: Stinkreich" / 2020 Netflix Prinz Andrew, Virginia Roberts Giuffre und Ghislaine Maxwell, "Jeffrey Epstein: Stinkreich"