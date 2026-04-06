Kein Auszug: Andrew durchkreuzt Prinz Edward & Sophies Pläne

Prinz Edward (62) und seine Frau Sophie (61) mussten über die Osterfeiertage auf ein Ausweichquartier in Sandringham ausweichen, weil Andrew Mountbatten-Windsor (66) sich weigert, aus Wood Farm auszuziehen. Das Paar hatte eigentlich geplant, die Feiertage in dem Cottage am Rande des rund 8.000 Hektar großen Anwesens zu verbringen, landete jedoch stattdessen in Gardens House. Wie The Sun berichtet, hat der 62-jährige Edward seinen älteren Bruder aufgesucht, um mit ihm über den geplanten Umzug ins benachbarte Marsh House zu sprechen, da dieser angeblich auf Zeit spielt. "Andrew wurde aus der Royal Lodge in Windsor vertrieben, hat jetzt aber zwei Häuser zur Verfügung. Er pendelt einfach zwischen Wood Farm und Marsh Farm hin und her", erklärte ein Insider der Zeitung.

Andrew bewohnt derzeit Wood Farm, nachdem er Anfang des Jahres die Royal Lodge in Windsor verlassen musste. Dabei handelt es sich aber nur um ein Übergangszuhause, während an seinem dauerhaften Wohnsitz Marsh Farm noch umfangreiche Renovierungsarbeiten laufen. Im vergangenen Monat wurden bereits Männer dabei gesichtet, wie sie Andrews Besitztümer wie Gemälde und Bücher in sein neues Zuhause brachten. Es wird erwartet, dass Andrew in den kommenden Tagen endgültig nach Marsh Farm übersiedelt, da die Vorbereitungen dort nahezu abgeschlossen sind. Gardens House, in dem Edward und Sophie unterkamen, kann in der Hochsaison bis zu 4.710 Euro pro Woche kosten und bietet Platz für bis zu acht Personen.

Für Sicherheitsbedenken sorgte zudem ein Vorfall an Andrews neuem Anwesen. Ein rotes Auto hielt vor Marsh Farm, zwei Personen stiegen aus und kletterten über das äußere Tor, bevor sie versuchten, über einen neu errichteten zwei Meter hohen Zaun vor dem Bauernhaus zu spähen. Edward und Sophie nutzen Wood Farm traditionell gerne als Rückzugsort auf dem königlichen Anwesen, das sich im Besitz der Royal Family befindet und bereits seit Generationen als privater Zufluchtsort dient.

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Getty Images Prinz Edward und Herzogin Sophie im Juni 2024

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Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London

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Imago Prinz Edward und Herzogin Sophie, November 2025