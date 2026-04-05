Royaler Rückzug: Ex-Prinz Andrew zieht nun nach Wood Farm um

Ex-Prinz Andrew (66) hat seinen prunkvollen Wohnsitz Royal Lodge in Windsor verlassen und ist in ein deutlich bescheideneres Zuhause gezogen. Der Royal lebt nun vorübergehend im Wood Farm Cottage auf dem Sandringham-Anwesen von König Charles (77), während sein künftiges Domizil Marsh Farm umfassend renoviert wird. Statt 31 Zimmern stehen Andrew jetzt fünf Schlafzimmer zur Verfügung – ein klarer Bruch mit seinem früheren Luxusleben. Wie das Magazin OK! berichtet, soll Wood Farm für den in Ungnade gefallenen Royal vor allem ein ruhiger Rückzugsort fernab der Öffentlichkeit sein, bis im Frühjahr sein langfristiger "Ruhestandssitz" bereit ist.

Wood Farm liegt am Rand des rund 20.000 Hektar großen Sandringham-Anwesens, etwa drei Kilometer vom Hauptschloss entfernt. Das Backsteinhaus im L-Format gilt intern als eines der unauffälligsten Gebäude des Guts. Im Gegensatz zu den großen Residenzen gibt es dort weniger Personal und kaum formelle Abläufe, Uniformen sind nicht Pflicht. Laut OK! ist Andrews Einzug vor allem eine Übergangslösung – der Royal soll sich dort so diskret wie möglich aufhalten, während über seine weitere Zukunft beraten wird. Ganz ohne Regeln kommt der Landsitz aber nicht aus: Eine alte Vorgabe von Queen Elizabeth II. (†96) untersagt Katzen auf dem Gelände, um die dort gezüchteten Fasanenküken zu schützen, und offene Feuer wie Grills sind aus Sicherheitsgründen tabu, erlaubt sind lediglich kontrollierte Picknicks ohne Flammen.

Das unscheinbare Cottage hat in der Vergangenheit immer wieder eine besondere Rolle für die Royals gespielt. Anfang des 20. Jahrhunderts lebte dort Prinz John, der jüngste Sohn von König George V., weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Später wurde das Haus eng mit Prinz Philip (†99) verbunden, der Wood Farm nach seinem Rückzug aus dem royalen Alltag 2017 zu seinem Hauptwohnsitz machte. Dort widmete sich der Herzog von Edinburgh unter anderem dem Kutschfahren und einem kleinen Trüffelprojekt, bei dem sogar edle schwarze Périgord-Trüffel geerntet wurden. Auch für Familienmitglieder in Übergangsphasen diente das Cottage schon als Unterkommen: Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) zog nach der Trennung 1992 zeitweise dorthin, und auch Kate (44), die heutige Frau von Prinz William (43), soll vor der Hochzeit auf Wood Farm übernachtet haben. Laut OK! plant Sarah allerdings nicht, nun erneut zu Andrew nach Sandringham zu ziehen und möchte ihr eigenes Leben getrennt von ihm weiterführen.

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Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor

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Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Andrew beim Royal Ascot 2017 in Ascot

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Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025