Ex-Prinz Andrew soll Mitarbeiter der Queen angegriffen haben

Prinz Andrew (66) sorgt erneut für negative Schlagzeilen. Der Bruder von König Charles (77) soll sich laut einem neuen Buch des Royal-Autors Robert Hardman in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem hochrangigen Hofbeamten der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) verwickelt haben. In dem Werk "Elizabeth II", das anlässlich des 100. Geburtstags der verstorbenen Monarchin erscheint und in der Daily Mail vorab veröffentlicht wird, wird geschildert, dass Andrew den Vize-Admiral Sir Tony Johnstone-Burt attackiert haben soll. Der Grund für den Vorfall war offenbar, dass Sir Tony Andrews Bitte abgelehnt hatte, eine Veranstaltung seiner Initiative Pitch@Palace im Buckingham Palace auszurichten, da schlichtweg kein Raum dafür zur Verfügung stand.

Ein hochrangiger Mitarbeiter erklärte gegenüber dem Autor: "Das war eine routinemäßige Haushaltsangelegenheit. Der Herzog wollte einen Empfang abhalten, und es gab keinen Raum. So einfach war das. Tony sagte, er müsse wie jeder andere auch warten, bis er an der Reihe sei, und der Herzog ging auf ihn los." Laut Hardmans Buch handelte es sich dabei nicht nur um eine verbale Entgleisung, sondern um einen "kinetischen" Schlag, wie ein Mitarbeiter den Vorfall beschrieb. Das Verhalten des ehemaligen Herzogs von York soll so besorgniserregend gewesen sein, dass sein verstorbener Vater Prinz Philip sich offenbar verpflichtet fühlte, einen Entschuldigungsbrief an Sir Tony zu schreiben. Andrew selbst zeigte sich hingegen nicht einsichtig und soll beim Oberhofmeister Lord Peel angerufen haben, um sich darüber zu beschweren, dass dieser "Leute anrufe und Probleme verursache".

Der Vorfall wirft ein weiteres schlechtes Licht auf Andrew, der in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geriet. Am heutigen Ostersonntag fehlte der Prinz beim Gottesdienst in der St. George's Chapel in Windsor, an dem König Charles, Königin Camilla (78) sowie Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) teilnahmen. Ebenfalls abwesend waren Andrews Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36). Wie das Magazin Hello berichtet, haben die beiden Schwestern mit Zustimmung und Verständnis des Königs alternative Pläne für Ostern gemacht. Sie seien aber weiterhin sehr wohl Teil der Familie, wie ihr Erscheinen bei den Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham gezeigt habe, und würden auch bei künftigen Familienfesten zu sehen sein.

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Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Andrew nach dem Kirchgang in Hillington, Sandringham, 19. Januar 2020

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Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

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