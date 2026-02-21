Finale von "The Boys": Welche Fan-Lieblinge müssen sterben?

Karl Urban schürt die Spannung rund um das große Finale von The Boys: Der Star, der in der Serie den gnadenlosen Billy Butcher spielt, kündigt an, dass in Staffel fünf wirklich niemand mehr sicher sein soll. Im Gespräch mit Variety verrät der Schauspieler, dass bereits in der ersten Folge mehrere Figuren sterben werden. Damit legt er nach den bisherigen Versprechen von Showrunner Eric Kripke noch einmal nach. Der Serienmacher hatte zuvor bereits "eine Menge Tode" und "schockierende, große Dinge" für die neue Season angekündigt. Die finalen Folgen von "The Boys" starten am 18. April 2026 exklusiv bei Amazon Prime Video.

Mit seinen deutlichen Worten macht Karl den Fans klar, dass das gewohnte Sicherheitsnetz für ihre Lieblingsfiguren verschwinden könnte. "Jede Staffel, aber besonders diese Staffel, lässt einen schon ab der ersten Folge denken: 'Oh wow!' Niemand ist sicher. Gleich zu Beginn gibt es Todesfälle. Los geht's! Die letzte Staffel! Es geht los!" teaserte der Darsteller im Interview mit Variety. Besonders brisant: In den vergangenen Staffeln war immer wieder kritisiert worden, dass vor allem Nebenfiguren sterben, während die großen Fanlieblinge verschont bleiben. Dass Staffel fünf nun das endgültige Ende der Superhelden-Satire einläutet, heizt die Erwartung an, dass es diesmal auch zentrale Figuren treffen könnte – sowohl im Team rund um die Boys als auch bei den Seven und der Vought-Crew.

Seit ihrem Start gilt die Serie als berüchtigt für ihren gnadenlosen Umgang mit Gewalt, Tabubrüchen und plötzlichen, brutalen Serientoden. Gerade dieser Mix aus schwarzem Humor, Gesellschaftskritik und extremen Schockmomenten hat "The Boys" in den vergangenen Jahren zu einem Liebling vieler Fans von Superheldenstoffen gemacht, die es etwas düsterer mögen. Karl ist seit Beginn als Butcher dabei und bildet gemeinsam mit Co-Star Jack Quaid (33), der Hughie verkörpert, das emotionale Zentrum der Truppe. Viele Zuschauer haben die eingeschworene Gemeinschaft der Boys, ihre schrägen Macken und angespannten Beziehungen über die Jahre eng begleitet.

Getty Images Drive-in-Premiere von Amazons "The Boys" Staffel 2 in Los Angeles, präsentiert von Amazon Studios

Imago Karl Urban beim Red Carpet zu "The Boys" in São Paulo, 2022

Imago Cast von "The Boys"