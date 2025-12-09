Spannung steigt: Dann startet die finale "The Boys"-Staffel

Der Countdown läuft: Die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie "The Boys" startet am 8. April 2026 mit einer Doppelfolge auf Prime Video. Zuschauer können sich dabei auf eine ganz besondere Überraschung freuen: Jared Padalecki (43) wird in der neuen Staffel einen bisher geheimnisvollen Charakter spielen und trifft damit auf alte Bekannte. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Kollegen aus der Serie "Supernatural", Jensen Ackles (47) und Showrunner Eric Kripke (51), sorgt er für einen Hauch Nostalgie, berichtet Deadline. Die erste Vorschau, die jüngst auf der Comic-Con Experience in São Paulo gezeigt wurde, verspricht Spannung pur und zeigt Jared in einem blutverschmierten Trainingsanzug.

Die neue Staffel knüpft an die abschließenden Ereignisse der vierten Staffel an. Während Hughie, Mothers Milk und Frenchie in einem sogenannten "Freedom Camp" gefangen gehalten werden, muss sich Annie mit dem übermächtigen Homelander und seinem Regime auseinandersetzen. Kimiko scheint spurlos verschwunden zu sein, während Butcher mit einem verheerenden Plan zurückkehrt: einem Virus, das alle Supes auslöschen könnte. Der Trailer deutet an, dass es dramatische Wendungen geben wird, die die Zukunft dieser dystopischen Welt für immer verändern. Darüber hinaus streut auch die Serie "Gen V" wichtige Hinweise für die finalen Episoden.

Schon in den vergangenen Monaten sorgte "The Boys"-Star Antony Starr (50) für Aufsehen, als er emotional über das Ende der Serie sprach und die herausragende Teamarbeit sowie den Erfolg der Show würdigte. Die von Eric Kripke kreierte Serie eroberte in den letzten Jahren das Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus Action, schwarzem Humor und Gesellschaftskritik – Elemente, die besonders durch Antony Starrs Homelander unvergesslich wurden. Mit Jareds Einstieg und der "Supernatural"-Reunion dürfen Fans auf eine würdige und ebenso explosive letzte Staffel gespannt sein.

Getty Images Der "The Boys"-Cast 2024 bei den Astra TV Awards in Los Angeles

Getty Images Jensen Ackles und Jared Padalecki, "Supernatural"-Stars

Getty Images Antony Starr bei den Critics Choice Awards 2025