Kaley Cuocos Verlobter kannte "The Big Bang Theory" nicht

Kaley Cuoco (40) erlebte eine amüsante Situation, als sie zum ersten Mal die Familie ihres Verlobten Tom Pelphrey (43) kennenlernte. Bei dem Treffen wurde die Schauspielerin von dem Partner der Mutter ihres Partners immer wieder als "Penny" angesprochen – der Name ihrer berühmten Figur aus der Sitcom The Big Bang Theory. Tom selbst war sichtlich verwirrt darüber, warum seine Familie seine Freundin mit einem falschen Namen ansprach. Kaley fand die Verwechslung zwar süß und korrigierte niemanden, doch Tom bemerkte die Irritation. Als die beiden später ins Auto stiegen, entschuldigte er sich bei ihr und sagte laut Daily Mail: "Es tut mir so leid, ich habe ihm deinen Namen verraten, deshalb habe ich keine Ahnung, warum er dich den ganzen Tag Penny genannt hat."

In der "Graham Norton Show" verriet die 40-Jährige nun die Auflösung der Geschichte. "Als wir uns kennenlernten, hatte er keine Ahnung davon", erklärte sie über Toms Unwissenheit bezüglich ihrer Rolle in der erfolgreichen Serie, in der sie von 2007 bis 2019 mitspielte. Erst nach dem Familientreffen klärte Kaley ihren Partner über ihre jahrelange Rolle als Penny auf. Offenbar hat der 43-jährige Schauspieler die Sitcom aber bis heute nicht komplett gesehen. Vielleicht, so spekuliert Kaley, wird er die Serie eines Tages gemeinsam mit der gemeinsamen Tochter Matilda anschauen, wie Gala berichtet.

Kaley und Tom sind seit 2022 ein Paar und bekamen im März 2023 ihre Tochter Matilda. Ein Jahr nach der Geburt verkündeten die beiden Schauspieler ihre Verlobung. Tom ist bekannt aus Serien wie "Ozark" oder "Marvel's Iron Fist". Für Kaley ist es nicht die erste Beziehung: Sie war bereits zweimal verheiratet. 2013 gab sie Tennisspieler Ryan Sweeting (38) das Jawort, die Ehe wurde 2016 geschieden. 2018 heiratete sie Springreiter Karl Cook (35), von dem sie sich 2022 scheiden ließ.

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei den Critics Choice Awards in Santa Monica

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025