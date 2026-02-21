So lösen Jennifer Aniston und ihr Partner Jim ihre Konflikte

Jennifer Aniston (57) und ihr Freund Jim Curtis haben einen besonderen Weg gefunden, mit Meinungsverschiedenheiten in ihrer Beziehung umzugehen. Der Gesundheits- und Wellness-Experte, der seit 2025 mit der Schauspielerin zusammen ist, gab jetzt im Podcast "Ced With Intention" seltene Einblicke in ihr Liebesleben. "Der einzige Grund, warum wir auf dieser Erde sind, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Reparatur ist ein Teil davon, wir leben damit", erklärte Jim. Da er und Jennifer viel Zeit gemeinsam zu Hause verbringen, könne es schon mal vorkommen, dass "kleine Reibereien aufflackern". Wenn Spannungen entstehen, haben sie laut dem 50-Jährigen mehrere Optionen: schweigen, wütend das Haus verlassen und darüber nachdenken, meditieren oder die Sache direkt ansprechen und sagen "Hey, das ist passiert und es tut mir leid".

Das Besondere an ihrer Beziehung ist, dass Jennifer und Jim ihre Regeln für den Umgang mit Konflikten bereits im Vorfeld festgelegt haben. "Wir hatten Gespräche, bevor überhaupt etwas Schlimmes passiert ist, in denen wir gefragt haben: Brauchst du Zeit? Brauchst du zehn Minuten für dich selbst, um darüber nachzudenken? Willst du sofort darüber reden? Ist es in Ordnung, wenn wir eine Nacht darüber schlafen, oder bist du der Typ Mensch, für den es schmerzhaft ist, wütend ins Bett zu gehen?", erzählte Jim weiter. Diese Art der Vorbereitung sei besonders in einer romantischen Beziehung wichtig, betonte er, um die Spielregeln von vornherein zu klären und daran zu arbeiten, dass Probleme seltener oder gar nicht mehr auftreten.

Wie vertraut beide inzwischen miteinander sind, zeigte Jim auch, als er über die Anfänge ihrer Liebe sprach. "Wir haben herausgefunden, dass wir gemeinsame Freunde haben, und haben angefangen zu schreiben. Es hat lange gedauert, wir haben lange gechattet und sind uns schließlich näher gekommen", erklärte er in der "Today"-Show. Fans durften sich im November über einen seltenen persönlichen Moment des Paares freuen, als die Schauspielerin ihrem Partner öffentlich gratulierte: Zu einem innigen Schwarzweiß-Foto schrieb Jennifer auf Instagram "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz, in Liebe." Aus einer längeren Freundschaft wurde so eine Liebesgeschichte, die beide achtsam pflegen – mit viel Zeit zu zweit, klaren Absprachen und dem Willen, Differenzen schnell und respektvoll zu klären.

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025

