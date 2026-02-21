Rebecca Gayheart postet emotionale Erinnerungen an Eric Dane

Rebecca Gayheart (54) hat sich nach dem Tod ihres Ex-Mannes Eric Dane (†53) erstmals wieder auf Instagram gemeldet. Die Schauspielerin kehrte zwei Tage nach dem tragischen Verlust des Grey's Anatomy-Stars auf die Plattform zurück und teilte in ihrer Story berührende Familienfotos aus vergangenen Jahren. Zu sehen sind innige Momente mit Eric und den gemeinsamen Töchtern Billie und Georgia, die das enge Band der Familie zeigen. Die Bilder fangen verschiedene Lebenssituationen ein – von gemeinsamen Urlauben über gemütliche Augenblicke auf dem Sofa bis hin zu alltäglichen Familienmomenten. Der beliebte Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle und seinen Spitznamen McSteamy bekannt wurde, war am 19. Februar nach einem Kampf gegen ALS verstorben.

Obwohl Rebecca bislang noch keine öffentliche Botschaft verfasst hat, verbreitete sie in ihrer Story mehrere herzliche Würdigungen und Tribute, die andere für Eric verfasst hatten. Rebecca ließ damit auf ihre ganz eigene Art durchblicken, wie sehr sie der Verlust ihres Ex-Partners bewegt. Die geteilten Fotos zeichnen das Bild eines eng verbundenen Familienlebens und zeigen die besonderen Momente, die Rebecca mit Eric und ihren beiden Töchtern, die mittlerweile 15 und 14 Jahre alt sind, verbrachte.

Eric und Rebecca hatten im Oktober 2004 geheiratet und reichten 13 Jahre später im Jahr 2018 die Scheidung ein. Allerdings machten sie die Trennung später wieder rückgängig. In seinem letzten Interview hatte Eric betont, dass er und Rebecca sich noch immer "zutiefst" liebten. Zudem teilte der Schauspieler in dem Gespräch auch seine emotionalen "letzten Worte" an seine Töchter Billie und Georgia mit der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane mit seinen Töchtern Billie und Georgia

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccagayheartdane Rebecca Gayheart, Eric Dane und ihre beiden Töchter Billie und Georgia

Anzeige Anzeige