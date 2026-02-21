Neue Show: Lilo von Kiesenwetter blickt Stars in die Seele

Star-Wahrsagerin Lilo von Kiesenwetter startet mit einer eigenen YouTube-Show durch: Am 15. Februar präsentierte Spirit TV erstmals das neue Format "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check". In sechs Folgen nimmt die selbsternannte Seherin Realitystars unter die Lupe, analysiert ihre Persönlichkeiten und deckt verborgene Muster auf, wie sie Promiflash einweiht. Ziel ist es, den Fans ein tieferes Verständnis dafür zu geben, warum ihre Lieblingsprotagonisten in Shows reagieren, wie sie es tun, und welche psychologischen und emotionalen Faktoren dahinterstecken. In der ersten Folge ist Laurenz Pesch zu Gast, Ex-Partner von Brenda Brinkmann und bekannt aus Too Hot to Handle: Germany und Temptation Island VIP. Lilo verspricht ungewöhnliche Einblicke hinter die Fassade der Stars, fernab von oberflächlichem Klatsch und reinen Sternzeichen-Interpretationen.

Inhaltlich will die Wahrsagerin nicht nur horoskopbasierte Vorhersagen liefern, sondern tief in die Psyche ihrer Gäste eintauchen. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Lilo: "Den Zuschauern möchte ich mit der Sendung etwas mitgeben, sodass sie ein bisschen in die Seele der Realitystars schauen können, dass ihnen klar wird, wie die überhaupt reagieren und wie die sind." Der Fokus liege für sie nicht nur auf Sternbildern und Vorhersagen, sondern vor allem auf Persönlichkeit, Emotionen und verborgenen Mustern. Es gehe darum, die Stars besser zu verstehen und nachzuvollziehen, wie sie wirklich ticken. Fans dürfen sich auf spannende Analysen, überraschende Offenbarungen und ehrliche Reflexionen freuen, die über das gewohnte Reality-TV hinausgehen.

Damit diese Begegnungen authentisch bleiben, verfolgt Lilo, deren Tochter heute ebenfalls als Seherin arbeitet, vor jeder Aufzeichnung ein festes Ritual. "Ich bereite mich auf jeden Gast vor, ob er prominent ist oder nicht, indem ich ein bisschen meditiere, damit ich zu mir komme. Das macht mich dann freier, wenn ich dem Gast gegenübertrete", erklärt Lilo, die auch selbst schon einige Erfahrung im Reality-TV sammeln konnte. Durch diese bewusste Vorbereitung sollen besonders intime und persönliche Gespräche entstehen, die den Fans Einblicke in das Innenleben der Stars erlauben, wie sie sie bisher noch nie erlebt haben.

Imago Lilo von Kiesenwetter beim BILD Renntag auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen, 1. Mai 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Lilo von Kiesenwetter