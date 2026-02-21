Amanda Seyfried begeistert auf der Berlinale im Tüllkleid

Amanda Seyfried (40) hat auf dem roten Teppich der Berlinale für einen märchenhaften Auftritt gesorgt. Die Schauspielerin erschien am Donnerstagabend zur Premiere ihres neuen Films "The Testament of Ann Lee" vor dem Berlinale-Palast und zog dabei alle Blicke auf sich. In einer atemberaubenden, halbtransparenten Robe in Cremefarben mit ausladendem Tüllrock strahlte die 40-Jährige förmlich. Das Kleid war mit funkelnden Schmucksteinen in Blütenform bestickt und bestach an der Vorderseite mit einem fließenden, kupferfarbenen Einsatz. Ihre blonden Haare trug Amanda in wilden Locken offen über die Schultern, dazu kombinierte sie eine filigrane Kette von Tiffany & Co. und mehrere Ringe.

Nicht nur Amanda selbst sorgte für Aufsehen auf dem roten Teppich. Auch ihre Co-Darstellerin Viola Prettejohn, bekannt aus der Serie The Crown, zog mit ihrem Outfit die Aufmerksamkeit auf sich. Die 22-Jährige entschied sich für ein schwarzes Ensemble aus Bralette und passendem Rock mit gewagtem Oberschenkelschlitz. Das Besondere an ihrem Look: Ihr Oberteil war mit Glöckchen verziert, die bei jedem Schritt über den roten Teppich leise klingelten. Gemeinsam mit Regisseurin Mona Fastvold posierten die beiden Hauptdarstellerinnen gut gelaunt für die Fotografen in Berlin. Der historische Film kommt am 12. März in die deutschen Kinos.

"The Testament of Ann Lee" erzählt die Geschichte von Ann Lee, der Gründerin der religiösen Gemeinschaft der Shaker. Amanda verkörpert darin die charismatische Anführerin, die im 18. Jahrhundert Gleichheit zwischen den Geschlechtern und sozialen Schichten predigte und von ihren Anhängern verehrt wurde. Für diese Darstellung erhielt sie bereits Nominierungen bei den Golden Globes sowie den Critics' Choice Awards. Das historische Filmdrama ist gleichzeitig auch ein Musical und verspricht damit eine besondere Mischung aus beiden Genres.

Getty Images Amanda Seyfried bei der Berlinale-Premiere von "The Testament of Ann Lee" im Berlinale Palast in Berlin, Februar 2026

Getty Images Amanda Seyfried auf der Berlinale 2026

Getty Images Viola Prettejohn, Amanda Seyfried und Mona Fastvold bei der Premiere von "The Testament of Ann Lee"