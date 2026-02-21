Hohe Ansprüche? So stellt sich Darya Strelnikova Dates vor

Darya Strelnikova (33) ist erst seit rund zwei Monaten von ihrem Ex-Verlobten Fabio Knez (32) getrennt. Dennoch fühlt sich die Reality-TV-Bekanntheit schon wieder bereit, sich an das Thema Dating heranzuwagen. In ihrem Podcast "Pillow Talk" spricht sie über das Thema und verrät auch, wie sie sich ein richtiges Date vorstellt. "Ich bin kein Hund, der ausgeführt werden muss. Ich bin schon eher der Typ für Dinner und Drinks oder einen Lunch", schildert sie. Der Mann solle bereit sein, wenigstens einen Drink oder eine Mahlzeit springen zu lassen. Vom unkomplizierten Spaziergangdate hält das Model wenig: "Diese Spaziererei... Sorry, aber – schleich dich! Das wird es mit mir nicht geben."

Ihre Ansprüche sind also klar – trotzdem startet Daryas Comeback ins Datingleben eher holprig. Sie erzählt, der Datingpool sei in Bezug auf die Männer, die sie sucht – zwischen 35 und 45 Jahren alt – eher enttäuschend. "Es ist schon sehr schwierig, da jemanden zu treffen, der auch einigermaßen attraktiv ist", kritisiert sie. Ohnehin ist sich die Ex-GNTM-Kandidatin nicht sicher, ob sie für ein ernstes Date schon bereit ist. Sie suche aktuell eher nach ein paar lockeren Flirts auf Dating-Apps, um sich nach ihrer geplatzten Verlobung wieder in das Leben als Single einzufinden.

Daryas Liebes-Aus mit ihrem Ex Fabio ist erst wenige Wochen her. Die beiden hatten sich 2023 bei Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt und sind danach eine Beziehung eingegangen. Kurz darauf wagten sie gemeinsam einen großen Schritt – den Umzug von München nach Dubai. Im Februar 2025 folgte die Verlobung. Doch im Laufe des vergangenen Jahres machte Fabio einen charakterlichen Wandel durch und ihre Beziehung zerbrach. In ihrem Podcast machte Darya bereits deutlich, dass ihr die Wesensveränderung ihres Ex zeitweise sogar Angst bereitete.

Imago Darya Strelnikova, Model

Instagram / darya Darya Strelnikova im Dezember 2025

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova, 2024