Ein Rückblick: Eric Danes emotionales Eheleben mit Rebecca

Eric Dane (†53) und Rebecca Gayheart (54) führten eine Beziehung, die von Höhen und Tiefen geprägt war, bevor der Schauspieler im Februar 2026 verstarb. Das Paar gab sich laut Us Weekly 2004 in Las Vegas das Jawort und gründete in den Jahren darauf eine Familie. Im März 2010 kam ihre erste Tochter Billie zur Welt, die bereits ein Jahr später eine kleine Schwester bekam. Georgia wurde 2011 geboren, und die beiden Mädchen wurden über die Jahre hinweg weitgehend aus dem Rampenlicht herausgehalten, während ihre Eltern sich bemühten, ihnen eine geschützte Kindheit zu ermöglichen.

Die Ehe des Paares stand allerdings auch vor Herausforderungen. Im Februar 2018 reichte Rebecca Gayheart die Scheidung ein, und das einstige Traumpaar musste sich nun mit der neuen Situation des Coparentings arrangieren. "Wir geben unser Bestes. Es ist nicht einfach", erklärte die Schauspielerin im Oktober 2018 gegenüber Us Weekly. Die Scheidung wurde jedoch in den folgenden Jahren nie offiziell abgeschlossen. Im März 2025 kam es zu einer überraschenden Wendung, als Rebecca laut Dokumenten, die TMZ vorlagen, einen Antrag auf Einstellung des Scheidungsverfahrens stellte.

In den letzten Lebensmonaten von Eric stand Rebecca dem Vater ihrer Kinder zur Seite, während er gegen die unheilbare Krankheit ALS kämpfte. Eric verstarb im Alter von 53 Jahren. Der Schauspieler war vor allem durch seine Rolle in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" bekannt geworden und hatte neben seiner Schauspielkarriere auch als Produzent gearbeitet. Rebecca und Eric hatten über die Jahre immer wieder offen über die Herausforderungen ihrer Beziehung gesprochen und gezeigt, dass auch eine prominente Ehe nicht vor Schwierigkeiten gefeit ist.

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Juni 2015

Imago Eric Dane und Rebecca Gayheart mit Billie Dane und Georgia Dane, März 2013

Getty Images Eric Dane, Juni 2025