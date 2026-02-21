Datenight: Nick Jonas und Priyanka verzaubern bei Premiere

Nick Jonas (33) und Priyanka Chopra (43) stahlen am Dienstagabend allen die Show. In Los Angeles feierte der Film "The Bluff" Premiere – die Schauspielerin spielt darin die Hauptrolle. Zur Unterstützung brachte sie ihren Ehemann gleich mit auf den roten Teppich. Die gebürtige Inderin strahlte mit besonders viel Sexiness: Sie trug ein ausgefallenes, dunkelbraunes Kleid, bestehend aus einem hochgeschlossenen Lederkorsett und einem asymmetrischen Rock, der sehr viel Beinfreiheit ließ. Nick hatte sich passend dazu in eine ockerfarbene Cordhose, das passende Hemd und ein kariertes Jackett gekleidet.

Priyanka und Nick beweisen mit diesem Auftritt zum wiederholten Mal, dass sie ein unschlagbares Team sind, das sich bei allem gegenseitig unterstützt. Aktuell befinden die beiden sich in ihrem verflixten siebten Ehejahr – allerdings könnte es wohl kaum besser laufen. Zum Hochzeitstag im vergangenen Dezember widmete der Sänger seiner Liebsten eine süße Botschaft. "Sieben Jahre verheiratet mit meinem Traumgirl", schrieb er bei Instagram zu einem Foto von Priyanka im roten Bikini. Sie repostete das Bild und schwärmte: "Du bist das, woraus Träume gemacht sind."

Gekrönt wurde das Glück der beiden durch die Geburt der gemeinsamen Tochter Malti. Das kleine Mädchen ist der ganze Stolz von Nick und Priyanka. Dabei war ihr Start ins Leben wohl alles andere als einfach. Wie Nick gerade erst im "Jay Shetty Podcast" offenbarte, bangten er und seine Frau im Krankenhaus um ihr kleines Mädchen. Malti wurde im Januar 2022 drei Monate zu früh geboren und wog gerade mal 770 Gramm. Sie sei bei der Geburt "praktisch lila" gewesen und musste von Ärzten und Pflegern auf der Neugeborenenstation wiederbelebt werden. "Es war gleichzeitig tröstlich und beängstigend, jeden Tag dort zu sein und zu sehen, dass auch andere Familien Ähnliches durchmachen", erinnert sich der Jonas Brothers-Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei der Weltpremiere von "The Bluff"

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Nick Jonas und Tochter Malti 2024 in London