Sophie Turner wird 30 Jahre alt: Ein Blick auf ihre Karriere

Sophie Turner (30) feiert heute ihren 30. Geburtstag und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die sie bereits als Teenager begann. Die britische Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Sansa Stark in der Hit-Serie Game of Thrones weltberühmt, für die sie im Alter von nur 13 Jahren vorsprach. Über acht Staffeln hinweg verkörperte sie die Figur, die sich von einem naiven Mädchen zu einer starken Königin des Nordens entwickelte. Nach dem Ende der Serie 2019 heiratete die 30-Jährige den Musiker Joe Jonas (36) und bekam zwei Kinder mit ihm. 2024 folgte dann die Scheidung, woraufhin die Schauspielerin nach England zurückkehrte, um näher bei ihrer Familie zu sein.

Neben "Game of Thrones" konnte Sophie auch in Hollywood Fuß fassen. Ab 2016 übernahm sie die Rolle der Jean Grey in den X-Men-Filmen "X-Men: Apocalypse" und "Dark Phoenix". Obwohl letzterer Film an den Kinokassen floppte, wurde ihre schauspielerische Leistung oft als Lichtblick hervorgehoben. Nach einer Pause, in der sie sich auf ihre Mutterschaft konzentrierte, feierte sie vor zwei Jahren ihr Comeback mit der ITV-Serie "Joan", in der sie eine echte Diamantendiebin aus den Achtzigerjahren spielt. Die Kritiken für die Serie, die in Deutschland auf MagentaTV lief, waren durchweg positiv.

Aktuell arbeitet Sophie an neuen Projekten, die zeigen, dass sie sich nicht auf ihren frühen Erfolg ausruhen möchte. In dem Thriller "The Dreadful" übernimmt sie die Hauptrolle und wird bald in einem Horrorfilm an der Seite ihres ehemaligen "Game of Thrones"-Kollegen Kit Harington (39) vor der Kamera stehen – ein erster Trailer auf YouTube sorgte bereits für große Begeisterung bei der Netzgemeinde. Die gebürtige Engländerin aus Northampton, die schon früh Mitglied der Playbox Theatre Company war, hat sich über die Jahre zu einer vielseitigen Schauspielerin entwickelt, sprach in der Vergangenheit offen über ihre mentale Gesundheit und setzt sich für Gleichberechtigung ein.

Anzeige Anzeige

Imago Sophie Turner bei der Premiere von "Do Revenge" im Vine Tudum Theater in Los Angeles, 14.09.2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Maisie Williams, Emilia Clarke, Sophie Turner und Kit Harington, "Game of Thrones"-Schauspieler