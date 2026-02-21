Auf Mädchen gelegt: FBI-Informant belastet Ex-Prinz Andrew

Ex-Prinz Andrew (66) sorgt nur wenige Tage nach seinem 66. Geburtstag erneut für Schlagzeilen: Der frühere Royal soll seinen Ehrentag laut Bild nun nach seiner Haftentlassung auf dem königlichen Anwesen Sandringham nachfeiern – ausgerechnet inmitten brisanter neuer Vorwürfe rund um den Epstein-Skandal. In dem abgelegenen Refugium in Norfolk, das König Charles (77) gehört und in dem er seinen Bruder wohnen lässt, wurden dem Bericht zufolge dunkle Limousinen beobachtet, die mit hoher Geschwindigkeit auf das Gelände fuhren und es wieder verließen. Im nahegelegenen Dorf sollen Angestellte der Royals beim Großeinkauf gesichtet worden sein, während Sicherheitskräfte die Szenerie im Blick behielten. Offiziell bestätigt ist eine private Geburtstagsfeier bislang nicht.

Hintergrund der angespannten Lage: In Großbritannien wird gegen Andrew wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch ermittelt. Parallel dazu belasten neu veröffentlichte Unterlagen des US-Justizministeriums den ehemaligen Royal erneut. Wie Us Weekly aus FBI-Akten zitiert, meldete sich bereits 2019 eine anonyme Frau beim National Threat Operations Center und behauptete, Andrew auf Jeffrey Epsteins (†66) Privatinsel gesehen zu haben. Sie gab an, er sei in ein Schlafzimmer gegangen, habe sich "auf junge Mädchen gelegt und Sex mit ihnen gehabt", die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich zwischen 1995 und 2003 ereignet haben. Die Tippgeberin erklärte zudem, sie sei selbst als Minderjährige vergewaltigt worden und sei nach eigenen Angaben mehrfach auf der Insel gewesen.

Der Buckingham Palast reagierte mit einem offiziellen Statement von König Charles, das von Us Weekly zitiert wird. Darin heißt es: "Ich habe mit tiefster Sorge von den Nachrichten über Andrew Mountbatten-Windsor und dem Verdacht auf Amtsmissbrauch erfahren. Es muss nun ein vollständiger, fairer und angemessener Prozess folgen, in dem diese Angelegenheit von den zuständigen Behörden untersucht wird. In diesem Prozess haben sie unsere volle und uneingeschränkte Unterstützung und Kooperation." Weiter betonte er: "Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen." Sein Bruder hat wiederholt jede sexuelle Verfehlung im Zusammenhang mit Epstein bestritten und sowohl seine langjährige Freundschaft mit dem Finanzier als auch die Vorwürfe, unter anderem von Virginia Giuffre (†41), öffentlich als falsch zurückgewiesen – Virginia und der Ex-Prinz hatten ihren Zivilprozess 2022 außergerichtlich beigelegt. Während in Sandringham offenbar Vorbereitungen für einen privaten Rahmen laufen, gibt es zu den aktuellen Ereignissen und den FBI-Akten weiterhin keine neue Stellungnahme von Andrew selbst.

Imago Prince Andrew trifft zur Requiem-Messe für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral ein

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll

