Fällt großer Familienurlaub für die Ochsenknechts nun aus?

Natascha Ochsenknecht (61) und ihr Sohn Jimi Blue (34) wollten gemeinsam mit der Familie einen sonnigen Urlaub in Kapstadt verbringen – doch der Start verlief chaotischer als erwartet. Während die beiden zusammen mit Nataschas Mutter am Abend vom Münchner Flughafen aus in den Flieger stiegen, sollte Cheyenne Ochsenknecht (25) mit ihrem Mann Nino und den Kindern aus Österreich dazustoßen. Doch dann begann es heftig zu schneien und Natascha äußerte bereits in ihrer Instagram-Story erste Bedenken: "Wir wissen gar nicht, ob sie den Flieger schaffen. Es ist ein Drama und es hört nicht auf zu schneien." Die Sorge war berechtigt, denn während Natascha bereits im Flugzeug saß, warteten Cheyenne und Nino noch am Flughafen – und durften schließlich nicht mehr einsteigen.

Der Grund für das Drama war schnell gefunden. Wie Cheyenne später in ihrer Instagram-Story erklärte, hatte ihr Flug von Graz nach München aufgrund des Schneechaos fünf Stunden Verspätung. "Wir kamen dann am Gate an, als das Boarding schon abgeschlossen war. Wir haben das Flugzeug wegrollen sehen", berichtete sie sichtlich enttäuscht. Anscheinend gab es am Gate personelle Probleme, weshalb die Flugzeugtür verschlossen blieb. "Sie hätten uns auch aufgemacht, aber es war zu wenig Personal da. Wir haben alle geweint", erzählte Cheyenne. Auch Natascha zeigte sich nach dem Abflug frustriert: "Leute, ich sag's, wie es ist. Die haben Cheyenne und die Familie nicht mitgenommen. Ich bin so traurig."

Natascha hatte ihre knapp 270.000 Follower von Anfang an auf Instagram mitgenommen und zunächst noch entspannt mit ihrer Mutter in einem Hotel nahe des Münchner Flughafens eingecheckt. Auch Jimi zeigte sich gut gelaunt und machte einen Witz auf eigene Kosten, indem er Polizeibeamte filmte und so tat, als würde er von ihnen verfolgt werden – eine Anspielung auf seine Verurteilung wegen Betrugs zu einer Geldbuße von 18.000 Euro im August 2025 in Innsbruck. Nach der Landung in Kapstadt gab Natascha ihren Fans ein weiteres Update: "Cheyenne und die Kinder sind nicht mitgekommen. Es gab kein WLAN, ich weiß also nicht, ob sie kommen, wann sie kommen." Einen Tag später hofft die Familie nun, dass Cheyenne mit dem nächsten Flieger nach Kapstadt kommt.

Imago Natascha Ochsenknecht präsentiert ihr Label NO mit Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht, November 2021

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue, 2017

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2025