Eifersucht: Luca Hännis Leben macht seine Christina neidisch

Christina Hänni (36) hat sich auf Instagram den Fragen ihrer Follower gestellt und dabei überraschend offen über ein neues Thema in ihrer Beziehung gesprochen: Eifersucht. In einer Fragerunde auf der Plattform erklärte sie, dass sie früher nie ein eifersüchtiger Mensch gewesen sei, sich das aber mit dem Alter und vor allem seit der Geburt ihres ersten Kindes geändert habe. "Ich bin viel zu Hause, während mein Mann viel unterwegs ist. Ich bin nicht eifersüchtig auf Frauen, sondern auf das Leben meines Mannes", erklärte die Tänzerin. Besonders jetzt, wo sie bei Let's Dance pausiere, sei sie neidisch auf die vielen Freiheiten ihres Mannes Luca Hänni (31).

Auch die Frage nach einem zweiten Kind beantwortete Christina in der Fragerunde. Eine klare Antwort gab es jedoch nicht. "Es gibt kein klares Ja und kein klares Nein. Wir genießen erst mal die Zeit mit dem ersten Kind", sagte sie. Es sei so schön und perfekt, dass sich die Frage stelle, ob es mit einem weiteren Kind noch schöner werde oder man damit etwas kaputtmache. Auf einen frechen Kommentar, ob sie ihren Mann nicht mehr supporten könne, reagierte Christina deutlich: "Wahre Unterstützung passiert abseits von den sozialen Medien. Ich und mein Mann sind so eng. Das, was er macht, kann er nur machen, weil ich so sehr seinen Rücken stärke." Es gebe niemanden, der Luca mehr unterstütze als sie.

Christina und Luca sind seit 2020 ein Paar und haben sich bei "Let's Dance" kennengelernt, wo sie als Profitänzerin und er als Kandidat auftraten. Im Juni 2024 wurden die beiden Eltern einer Tochter. Seitdem hat sich der Alltag der Tänzerin grundlegend verändert, während der Sänger beruflich weiterhin viel unterwegs ist. Für die Zukunft hat sich Christina erstmals ein ungewöhnliches Ziel gesetzt: kein Ziel zu haben. "Ich habe das erste Mal entschieden, 'Stopp' zu sagen und mir Gedanken darüber zu machen, was ich tun will, und nicht, was von mir erwartet wird", erklärte sie.

IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und Helene Fischer, Februar 2026