Vom X Factor zum Soloalbum: Leigh-Anne Pinnock emotional

Leigh-Anne Pinnock (34) konnte nun bei Capital Breakfast ihre Emotionen kaum zurückhalten, als sie über ihren Werdegang sprach. Die Sängerin, die 2011 mit Little Mix die ITV-Show The X Factor gewann, zeigte sich am Donnerstag im Radiointerview mit Robert Bruce und Shayna Marie sichtlich gerührt. Dabei blickte sie auf die letzten 15 Jahre zurück und sprach über ihr bevorstehendes Solo-Debütalbum "My Ego Told Me To". Auf die Frage, was sie ihrem 19-jährigen Ich aus High Wycombe sagen würde, antwortete Leigh-Anne tief bewegt: "Ich würde sagen: Du hast es geschafft!"

Die Moderatoren erinnerten sie daran, wie viel sie erreicht und überwunden habe. "Es ist verrückt", sagte sie laut Daily Mail unter Tränen. Leigh-Anne riet ihrem jüngeren Ich, stets den Kampfgeist und die Entschlossenheit zu bewahren: "Behalte die Einstellung, die du hast, wenn Leute dir sagen, dass du etwas nicht kannst; behalte die Einstellung, bei der du einfach sagst: 'Ja, ich kann das'". Sie betonte, dass es nicht einfach gewesen sei, und dankte ihrem jüngeren Ich dafür, immer ein inneres Feuer gehabt zu haben. "Ich wäre nicht hier, wenn sie und ihre Zielstrebigkeit nicht gewesen wären", fügte sie hinzu.

Ihr emotionaler Auftritt kommt kurz nach der Veröffentlichung der neuen Dokumentation von Jesy Nelson (34). Die ehemalige Bandkollegin enthüllte darin, dass sie kurz vor ihrem Ausstieg aus der Band 2020 einen Suizidversuch unternommen und sich von Leigh-Anne sowie Perrie Edwards (32) und Jade Thirlwall (33) alleingelassen fühlte. Laut The Sun seien die drei Sängerinnen von Jesys Äußerungen tief verletzt worden. Leigh-Anne richtet ihren Fokus nun jedoch auf ihre Solokarriere und erklärte ihren Fans: "Ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin, dieses Album live für euch zu spielen! Bringt mich zurück an meinen glücklichen Ort! Das wird etwas ganz Besonderes!"

Anzeige Anzeige

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit ihrer neuen Single "FRIENDS"

Anzeige Anzeige

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards und Jade Thirlwall bei den Brits in London 2019