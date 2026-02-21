"Bitte nicht posten": Apache steht zu Malheuren wie Rülpser

Apache 207 (28) befindet sich derzeit auf großer Tour und tritt seit Wochen fast täglich vor Zehntausenden von Menschen auf. Bei seinem Konzert in der Barclays Arena in Hamburg kam es zu einigen ungewöhnlichen Momenten, die manch einer als blamabel bezeichnen würde. Doch der Rapper nahm die Situation mit viel Offenheit und Humor, wie auf Raptastisch zu lesen ist. Während der Show setzte sich der allererste "Bundesbeatkanzler" Deutschlands an den Rand der Bühne und sprach ganze sechs Minuten intensiv mit seinem Publikum. Dabei gab er zu, vor dem Auftritt einen halben Liter Vodka-Energy getrunken zu haben, und entschuldigte sich mehrfach dafür, dass er deshalb immer wieder aufstoßen musste. Trotz der spektakulären Bühnenshow, die mit jeder US-Produktion mithalten kann, bewies Volkan Yaman, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, damit einmal mehr seine authentische Art.

Ein weiteres Missgeschick ereignete sich während des Auftritts, als dem Rapper mehrfach die Sonnenbrille vom Kopf flog. Frustriert über die ständigen Pannen überlegte Apache kurzzeitig, sich eine Brille aus dem Publikum zu leihen, entschied sich dann aber dagegen. Stattdessen bat er die Zuschauer darum, die Brille-Pannen für sich zu behalten: "Diese scheiß Brille, Alter, fliegt mir die ganze Zeit um den Kopf haha. Also, falls die mir nochmal vom Kopf fliegt, einfach nicht posten. Okay? Ich mag das nicht so. Dankeschön Hamburg", sagte er laut einem Video, das auf TikTok kursiert. Das Publikum nahm die nahbare und persönliche Show äußerst positiv auf und schätzte die menschlichen Momente, die das Konzert zu etwas Besonderem machten.

Die "Arena-Tour 2025/26" des 28-Jährigen führt den Rapper aus Friedrichshafen quer durch Deutschland und zieht seit Monaten riesige Menschenmengen an. Die Tour war derart erfolgreich, dass Apache, der seit seinem endgültigen Durchbruch 2019 mit dem Megahit "Roller" zu den prägendsten Acts der modernen deutschen Urban-Szene zählt, im Februar 15 Zusatztermine für den Herbst ankündigte. Diese führen ihn zwischen dem 11. September und dem 12. Oktober erneut in die großen Arenen des Landes. Städte wie Berlin, München, Köln und Hamburg stehen dabei erneut auf dem Programm. Der Vorverkauf für die Extra-Termine startete bereits am 6. Februar über Eventim. Ob Model Nadine Mirada, die derzeit als seine mögliche Liebste gehandelt wird, nach ihrem Konzertbesuch im Januar wieder mit dabei sein wird, bleibt abzuwarten.

Imago Musiker Apache 207 im Mai 2025 in Berlin

Instagram / apache Apache 207, Rapper

Imago Nadine Mirada beim 74. Filmfestival von Cannes, Juli 2021