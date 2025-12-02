"Stranger Things"-Star Sadie Sink schwört auf Naturhaarfarbe

Sadie Sink (23) bleibt ihrem natürlichen Look treu. In einem Interview mit Glamour verriet die Schauspielerin, dass sie ihre markanten roten Haare noch nie gefärbt hat: "Ich habe es nie getan und ich glaube auch nicht, dass ich es jemals tun werde. Ich mag den Gedanken, dass meine Haare nicht gefärbt sind." Generell wolle die Stranger Things-Darstellerin so natürlich wie möglich sein. "Ich habe keine Piercings, Tattoos oder Ähnliches. Ich liebe die Idee, niemals etwas zu verändern."

Die Musicaldarstellerin habe jedoch nicht immer so eine positive Einstellung zu ihren Haaren gehabt. "Jeder, der rote Haare hat, kennt die Höhen und Tiefen der Beziehung zu ihnen", erzählte sie dem Magazin und erläuterte: "Manchmal denkt man: 'Ja, ich liebe meine Haare. Sie sind das Beste, was es gibt.' Und dann denkt man manchmal: 'Oh mein Gott, ich hasse sie. Ich möchte sie einfach nur ändern.'" Für Sadies Fans sind ihre Locken zu einem echten Erkennungszeichen geworden.

Neben "Stranger Things" hat sich Sadie in den vergangenen Jahren auch in anderen Projekten verwirklicht. Zuletzt zeigte sie auch ihre Leidenschaft für das Theater: Für ihre Rolle im Musical "John Proctor Is the Villain" wurde sie sogar für einen Tony Award nominiert. In dem Stück singt sie unter anderem den Song "Green Light" von Lorde (29). Gemeinsam mit der Neuseeländerin performte sie das Lied kürzlich in der O2 Arena in London. Wie unter anderem Billboard berichtete, sorgte die Überraschung für großen Jubel unter den Fans.

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Getty Images Sadie Sink bei der Broadway-Premiere von "John Proctor Is The Villain" im Booth Theatre in New York City