Schneechaos verhindert ESC-Anreise von Luca Hänni und Elton

Luca Hänni (31) sollte am Freitag als Stargast beim österreichischen Eurovision Song Contest-Vorentscheid auftreten, doch das Schneechaos in Wien machte dem Schweizer Sänger einen Strich durch die Rechnung. Stundenlang wartete der 31-Jährige am Flughafen Zürich auf eine Abfluggelegenheit, doch am späten Nachmittag stand fest, dass eine Anreise nicht mehr möglich war. "Es fliegt nichts. Irgendwie hats geschneit bei euch. Wir kommen nicht durch. Ich muss jetzt wieder nach Hause fahren. Es tut mir sehr leid", teilte er seinen Fans enttäuscht in einer Instagram-Story mit. Auch Entertainer Elton (54), der ebenfalls als Stargast vorgesehen war, konnte aufgrund der Wetterbedingungen nicht anreisen. Beide wandten sich stattdessen per Videobotschaft an das Publikum, wie unter anderem Blick und 20min berichten.

Der ORF reagierte kurzfristig auf die Ausfälle und organisierte Ersatz für die Show. Musical-Darstellerin Caroline Athanasiadis übernahm eine Rolle in der Sendung, während Vorjahressieger JJ (24) die Veranstaltung unterstützte, indem er den zwölf Kandidaten Feedback gab und seinen neuen Song präsentierte. Am Ende des Abends setzte sich der 19-jährige Wiener Künstler Cosmó mit seiner Elektro-Tanznummer "Tanzschein" gegen elf weitere Mitbewerber durch. Er überzeugte sowohl die Jury als auch das Publikum. Er wird Österreich beim 70. Eurovision Song Contest vertreten.

Luca hatte sich in der Vergangenheit selbst beim ESC versucht und vertrat die Schweiz 2019 mit dem Song "She Got Me" in Tel Aviv. Für die Schweiz wird beim ESC 2026 Veronica Fusaro antreten. Im Interview beschrieb sie ihre Gefühlslage als eine Mischung aus "glücklich und geehrt" und verriet, dass sie etwas erschaffen möchte, das kulturelle Bedeutung hat und auf das sie in 50 Jahren noch mit Stolz zurückblicken kann. Hierzulande fiebern Fans unter anderem mit DSDS-Star Sarah Engels (33) mit, die ihr Können aber erst noch beim deutschen Vorentscheid am 28. Februar unter Beweis stellen muss. Sie tritt mit dem Song "Fire" an.

Luca Hänni und Elton

Luca Hänni am Kölner Dom im November 2024

JJ im Mai 2025