Lorde überrascht mit "Stranger Things"-Star auf der Bühne

Eine Überraschung der besonderen Art erlebten die Fans der Sängerin Lorde (29) am Sonntag, den 16. November, bei ihrem Konzert in der O2 Arena in London. Mitten in der Performance ihres Hits "Green Light" betrat völlig unerwartet Sadie Sink (23) die Bühne. Die Schauspielerin aus Stranger Things sprang an der Seite der zweifachen Grammy-Gewinnerin auf und ab, beide hielten Händchen und sangen den Refrain lauthals mit. Ein Video auf Instagram zeigt den Moment, als Lorde die Menge anfeuerte: "Steht verdammt nochmal auf!", während grüne Lichter die Bühne in eine schillernde Atmosphäre tauchten.

Der spontane Auftritt von Sadie war jedoch nicht ohne Vorgeschichte: Die 23-Jährige hatte in diesem Jahr in dem Tony-nominierten Broadway-Stück "John Proctor Is the Villain" mitgewirkt, in dem Lordes "Green Light" prominente Verwendung fand. Sadie, die in dem Drama eine Schülerin spielte, zeigte sich bereits zuvor als glühender Fan von Lorde und ihrer Musik. In einem Interview mit der Vogue schwärmte sie: "Oh mein Gott, ich bin ein riesiger Lorde-Fan. 'Solar Power' war so ein wichtiges Album für mich." Lorde selbst besuchte im vergangenen Juli eine Aufführung des Stücks und zeigte sich offenbar ebenso begeistert.

Die Verbindung zwischen der Musikerin und der Schauspielerin geht über einen gemeinsamen Bühnenspaß hinaus. Beide scheinen ein echtes Interesse an der Arbeit der anderen zu haben, was sich in gegenseitigen Besuchen und Anerkennung zeigt. Während Sadie Lorde durch ihre verschiedenen musikalischen Epochen begleitet hat, nahm sich die Sängerin die Zeit, um Sadies Broadway-Auftritt live zu erleben. Diese gegenseitige Wertschätzung führte zu dem unvergesslichen Moment in der O2 Arena, der sowohl bei den beiden Künstlerinnen als auch bei den Fans für Aufsehen sorgte.

Getty Images Lorde im August 2021

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Getty Images Lorde, Sängerin