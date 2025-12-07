Sadie Sink angeblich für weiteren Marvel-Film gehandelt

Sadie Sink (23) sorgt für Aufsehen in der Marvel-Welt: Der Stranger Things-Star soll nicht nur in "Spider-Man 4: Brand New Day" mitmischen, sondern auch in "Avengers 6: Secret Wars" vor die Kamera treten. Der Hinweis kommt aus einem Bericht des US-Branchenmagazins Deadline, in dem der Autor erklärt, dass Sadie nach einem Theater-Engagement in London von März bis Juni 2026 für "Avengers: Secret Wars" in und um London dreht. Die Produktion von "Avengers 6" ist für den Sommer 2026 angesetzt, was den Zeitplan passend erscheinen lässt. An Sadies Seite wird in "Spider-Man 4" Tom Holland (29) als Spidey erwartet, gedreht wird ebenfalls in Großbritannien. Die Frage, die Fans nun elektrisiert: Welche Marvel-Figur verkörpert Sadie – und was bedeutet ihr Doppel-Einsatz für die Zukunft des Marvel-Universums?

Spannend sind auch weitere Annahmen: Laut Filmstarts wird die Schauspielerin für "Avengers 5: Doomsday" ebenso wenig gehandelt wie Marvel-Held Tom Holland höchstpersönlich. In Fan-Kreisen soll sich stattdessen das Gerücht halten, dass in "Doomsday" eher ein anderer Spidey vorkommt. "Secret Wars" dagegen gilt als Weichensteller für die nächste Ära des Marvel-Universums. Genau hier dockt der neue Hinweis an: Wer sowohl in "Spider-Man 4" als auch im darauffolgenden "Avengers 6" auftaucht, dürfte eine Figur spielen, die über den Spider-Man-Kosmos hinaus Bedeutung hat. Insider und Szene-Scooper tippen auf eine Mutantin – neben Jean Grey wird vor allem Angelica Jones alias Firestar gehandelt. Firestar hat in den Comics rote Haare, kontrolliert mikrowellenbasierte Hitzestrahlung und stammt ursprünglich aus der Zeichentrickserie "Spider-Man And His Amazing Friends". Offiziell bestätigt ist die Rolle nicht. "Spider-Man 4: Brand New Day" startet hierzulande am 30. Juli 2026.

Abseits der Projektlisten fällt auf, wie eng sich Berufliches und Privates bei der Schauspielerin derzeit verzahnen. In London wurde Sadie schon bei Dreharbeiten gesichtet, Seite an Seite mit Regisseur Destin Daniel Cretton und an Set-Tagen gemeinsam mit Tom Holland. Währenddessen machten in den sozialen Medien ihre markanten Set-Looks die Runde. Für die Bühne probt die Schauspielerin parallel in der britischen Hauptstadt – ein Stadtwechsel ist also nicht nötig, wenn der "Secret Wars"-Dreh losgeht. Freunde beschreiben Sadie seit Jahren als fokussiert und teamorientiert, sie hält ihre Familie nah an Projekten, die ihr wichtig sind, und sucht den Austausch mit Kollegen lieber abseits des Rampenlichts.

