Heidi Klum im Familien-Interview: So ist sie privat als Mama

Durch ihre Show Germany's Next Topmodel bekam Heidi Klum (52) den Spitznamen "Modelmama". Doch auch privat ist sie vierfache Mutter – und ihre Kids sind ihr ganzer Stolz. In einem Bild-Interview spricht sie gemeinsam mit ihren zwei Ältesten, Leni und Henry, über ihre Familiendynamik. Dabei verraten die Sprösslinge, wie Heidi privat als Mama so tickt. "Sie ist eine Helikopter-Mom", lacht Leni und fügt aber hinzu: "Manchmal. Aber jetzt, wo wir älter sind, kaum noch." Ihr Bruder ergänzt: "Eigentlich ist Mom cool und lässt mich mein eigenes Ding machen. Mit meinen Freunden. Mit meiner Freundin. Sie weiß, wenn es Probleme gibt oder sie mir fehlt, rufe ich sie an. Mir ist wichtig, meine Eltern stolz zu machen."

Für das Supermodel stehen ihre Kinder an erster Stelle. "Wir sind supereng. Auch wenn die Kinder inzwischen ausgezogen sind. Vorher war das Haus so laut. Jetzt ist es still. Es ist schwer für mich, die Kinder gehen zu lassen", gesteht sie. Dass Leni und Henry inzwischen in ihre beruflichen Fußstapfen treten, macht sie superstolz. Als ihre Tochter aber schon in ihrer Jugend modeln wollte, legte sie ihr Veto ein: "Als meine Kinder noch nicht volljährig waren, war ich extrem streng. Ich wollte immer wissen, wo sie sind und mit wem. Natürlich auch aus Sorge, es könne ihnen etwas passieren. Sie standen ja von klein auf im Fokus der Öffentlichkeit." Inzwischen lebt sie in New York und verfolgt dort ihren Traum – wie einst ihre deutsche Mutter. Und auch Henry möchte bald nachziehen. Auch die Geschwister haben eine enge Verbindung – und sind sich einig, dass sie immer auf ihre Mutter zählen können. "Ich frage Mom oft um Rat. Aber wenn ich einen Job wirklich liebe, sage ich einfach zu und erzähle ihr danach die guten Neuigkeiten. Aber ja, ich frage sie viel. Beruflich und privat, wie bei einer normalen Mama", betont Leni und Henry ergänzt: "Genauso mache ich es auch. Für uns Kinder ist sie nicht Heidi Klum, sondern unsere Mommy. Wir lieben sie über alles."

Neben dem Job bleibt Platz für Erinnerungen und Geschwisterliebe. Leni sagt zu Bild: "Henry war früher sehr schüchtern und zurückhaltend. Als Model kommt er aus seiner Komfortzone heraus. Ich bin stolz, dass er tut, was er liebt." Heidi betont, worauf es ihr ankommt: "Ich bin immer stolz auf meinen Sohn. Aber was mich am meisten stolz macht, ist, wenn Leute mir sagen, wie nett er ist. Ein Gentleman. Cool und unkompliziert." Auch Kindheitstraditionen kommen zur Sprache: Die beiden erinnern sich an eine Oma mit einem Koffer voller Süßigkeiten und an viele Ausflüge nach Disneyland. Im Laufe des Gesprächs wird deutlich, wie die Familiendynamik funktioniert – und dass kein Blatt zwischen Heidi und ihre Kinder Leni, Henry, Lou und Johan passt.

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klums bei "America's Got Talent" in Los Angeles am 28. März 2024

Anzeige Anzeige

ELLE Germany / Rankin Henry Samuel und Heidi Klum, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Leni und Heidi Klum, August 2025