Tom hat am Valentinstag mit Heidi "Sachen im Bett gemacht"

Tom Kaulitz (36) hat den Valentinstag ganz entspannt – aber umso heißer – zu Hause mit seiner Frau Heidi Klum (52) verbracht. In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plaudert der Tokio Hotel-Gitarrist offen darüber, wie der Tag der Liebe für das Paar in Los Angeles aussah. Statt großem Glamourprogramm setzten die beiden auf Zweisamkeit in den eigenen vier Wänden: ein ruhiger Tag, Sofa, Filme, Wein – und, wie Tom mit einem Grinsen verrät, auch "ein paar andere Sachen" im Bett. Während er von einem gemütlichen, aber schönen Valentinstag mit dem Model schwärmt, lief es bei seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) deutlich weniger romantisch ab.

Im Gegensatz zu Tom verbrachte Bill den Tag nach eigener Aussage allein und verkatert auf der Couch und fühlte sich ziemlich vergessen. "Ich habe ein bisschen Blumen bekommen. Ganz hässlich, so kleine", klagt der Sänger und fügt hinzu: "Die habe ich direkt weitergeschenkt!" Normalerweise stünden bei ihm am romantischsten Tag des Jahres immer fünf oder sechs Sträuße von Verehrern vor der Tür – dieses Jahr sei an Valentinstag aber "Totentanz" gewesen. Aus Verzweiflung habe er dann sein Glück selbst in die Hand genommen: "Ich habe dann selber ein paar Leuten wieder geschrieben. Ob das immer so eine gute Idee ist, weiß ich nicht..."

Kurz nach dem Valentinstag beglückte Heidi ihre Fans im Netz bereits mit einem Einblick in ihr romantisches Tagesprogramm. Auf einem Schnappschuss, den sie auf Instagram postete, sind die beiden Eheleute zu sehen, wie sie sich glücklich aneinander schmiegen. Im Hintergrund steht ein prunkvolles Rosenbouquet in Herzform – Toms Geschenk an seine Liebste, wie er im Podcast ausplaudert. Er finde das rosarote Blumenarrangement zwar eigentlich kitschig, gibt jedoch zu bedenken: "Aber Valentinstag ist ja sowieso kitschig – dann kannst du ja auch voll die Kitschtour aufmachen."

IMAGO / BREUEL-BILD Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2025 in München

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin