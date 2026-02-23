Daniel Radcliffe offenbart Neues über sein Leben als Vater

Daniel Radcliffe (36) kehrt an den Broadway zurück – weniger als zwei Jahre, nachdem er seinen ersten Tony Award gewonnen hat. In dem Ein-Personen-Stück "Every Brilliant Thing" stellt sich Daniel einer neuen Herausforderung, die sich mit Themen wie Trauer und Einsamkeit beschäftigt. Doch fast hätte er das Projekt abgelehnt! Der Grund: Daniel ist inzwischen Papa geworden und sein zweijähriger Sohn steht für ihn an erster Stelle. "Die Hürde für das, was mich von meiner Familie wegbringen könnte, ist definitiv höher geworden", gestand er im Gespräch mit New York Times. Eine frühere Anfrage für das Stück habe er abgelehnt, weil die Produktion ihn nach London versetzt hätte, weit weg von seiner Familie, mit der er in New York lebt. Nun nutzt er die Chance am Broadway.

Wenn Daniel über seinen Nachwuchs spricht, wird der Schauspieler ungewohnt emotional. Seinen Sohn, dessen Namen er streng geheim hält, beschreibt er als echten Sonnenschein: "Er ist einfach diese Kugel voll Freude – so glücklich, witzig und lieb – das finde ich sowohl wunderschön als auch herzzerreißend." Die Vaterrolle habe den Briten komplett verändert: Er ist mittlerweile so beschützend, dass er plötzlich jeden Impuls von Eltern versteht, "in die Wälder auszuwandern". Diese neue Verantwortung sorgte sogar für einen radikalen Lifestyle-Wandel: Daniel hat das Rauchen aufgegeben: "Ich hatte, ehrlich gesagt, aufdringliche Gedanken über meinen eigenen Tod und darüber, nicht für seinen Werdegang da zu sein", berichtete er im Interview.

Und wie sieht es mit Daniels magischer Vergangenheit aus? Der 36-Jährige hat es nicht eilig, seinem Sohn die Welt von Hogwarts schmackhaft zu machen. Er werde ihn definitiv nicht in die Richtung schubsen – sein Sohn werde die Bücher sowieso irgendwann von selbst entdecken, scherzte er in dem Gespräch. Daniel hat sogar einen ganz besonderen Wunsch für die Zukunft: Er fände es "ideal", wenn der Kleine die Geschichte erst durch die kommende HBO-Serie kennenlernt. "Mit etwas Glück kann ich ihm das einfach zeigen und er muss mich nicht darin sehen. Das wäre, ehrlich gesagt, das Beste", gab sich der Star gewohnt bescheiden.

Getty Images Daniel Radcliffe im Oktober 2023

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe, Tony Awards 2024

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.